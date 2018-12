Les films de Noël rapportent des millions à l’industrie du cinéma de la C.-B.

À Maple Ridge, dans le Grand Vancouver, plus d’une dizaine de films de Noël ont ainsi été tournés en 2018, dont quatre pour la programmation des fêtes du réseau Hallmark. The Road to Christmas , mettant en vedette Chad Michael Murrey et Jessy Schram, et Christmas Joy, avec Danielle Panabaker, connue pour son interprétation de Caitlin dans la série The Flash, en sont des exemples.

En tout, des équipes de tournage ont été présentes à Maple Ridge pendant 354 jours cette année et y ont dépensé environ 10 000 $ quotidiennement. Selon Marg Johnson, chargée des productions cinématographiques de la Ville, les revenus tirés de ces tournages augmentent chaque année.

Elle ajoute que les bénéfices économiques dépassent l’industrie du cinéma, puisque les centaines de personnes qui travaillent sur les plateaux dépensent de l’argent dans les commerces locaux.

En plus de Maple Ridge, d’autres villes de la Colombie-Britannique, dont Fort Langley et Squamish, ont également servi de décors pour plusieurs films de Noël destinés à ce temps des fêtes.

On y aperçoit souvent des paysages enneigés même si plusieurs tournages ont lieu l'été. Troy Scott, un assistant à la réalisation ayant travaillé sur plusieurs films du temps des fêtes dans le Grand Vancouver, explique que les équipes doivent faire preuve de créativité pour donner l’illusion d’un décor hivernal.

Nous allons dans les usines d’emballage de poisson ou de viande et revenons avec des camions chargés de glace. Nous la pelletons sur le plateau et nous utilisons aussi une machine qui souffle des bulles imbibées d’eau. Troy Scott, assistant à la réalisation

Troy Scott précise qu’il peut parfois être difficile d’obtenir les permis nécessaires auprès des municipalités pour recouvrir un secteur de neige, mais au bout du compte, tous ces efforts pour produire les films de Noël en valent la peine, selon lui.

« Avec tout ce qui se passe dans le monde, les gens ont besoin de s’évader, dit-il. Ça nous rappelle d’être gentils les uns envers les autres, et nous en avons tous besoin.