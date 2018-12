Encore plusieurs centimètres de neige sont à prévoir dans les Maritimes

Des accumulations de neige, de pluie, de poudrerie et de grésil sont encore à prévoir à différents degrés dans l'ensemble des Maritimes, mais surtout autour du détroit de Northumberland, et ce jusqu'à mardi après-midi.

Lundi, la tempête a déjà causé des perturbations dans les aéroports de Moncton, Halifax et Fredericton. Les conditions routières étaient aussi difficiles avec une chaussée partiellement enneigée et glissante.

La neige a d'ailleurs forcé la fermeture de plusieurs écoles au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

Pas de répit dans les prochaines heures

Des vents forts venant du nord-ouest sont attendus dans toutes les provinces de l’Atlantique, ce qui entraînera une baisse des températures mardi.

À l’Île-du-Prince-Édouard et dans les régions de la Nouvelle-Écosse qui longent le détroit de Northumberland, 20 à 30 centimètres sont à prévoir entre lundi soir et mardi en plus de niveaux d’eau plus élevés qu'à la normale.

Environnement Canada conseille aux automobilistes à retarder leurs déplacements non essentiels jusqu’à ce que les conditions s’améliorent étant donné que la visibilité sera pratiquement nulle par moments à cause de la neige et de la poudrerie.

La côte atlantique de la Nouvelle-Écosse sera épargnée, avec seulement 5 à 10 centimètres de neige en prévision.

Pour ce qui est du Nouveau-Brunswick, de 10 à 20 centimètres de neige pourraient tomber au sud et à l’est de la province entre lundi soir et mardi avant-midi. Les vents et la poudrerie pourraient réduire la visibilité sur les routes.

À Terre-Neuve, la température sera au-dessus du point de congélation. Les précipitations tomberont donc sous forme de pluie. Cependant, des rafales allant de 100 km/h à 130 km/h sont à prévoir la nuit du lundi à Channel-Port aux Basques et les environs.