Croisière de luxe et cocaïne en Australie : André Tamine écope de huit ans de prison

Un texte de Julie Dufresne, d'Enquête

André Tamine, a révélé la juge Catherine Traill en rendant sa décision, s’était fait offrir 100 000 euros pour participer à l’une des plus importantes affaires d’importation de drogue de l’histoire de ce pays.

Par la voix de son avocat, André Tamine avait demandé une ordonnance de non-publication pour que sa sentence ne soit pas rendue publique, une requête contestée par Radio-Canada, qui a eu gain de cause. La décision que la juge Catherine Traill a rendue aujourd’hui permet pour la première fois de connaître – en partie – la version de cet obscur Montréalais.

André Tamine, 65 ans, a été arrêté en même temps que Mélina Roberge et Isabelle Lagacé, en août 2016. Comme elles, il a plaidé coupable à une accusation d’importation de drogue en quantité commerciale. En tout, 95 kilos de cocaïne ont été saisis sur le Sea Princess, d’une valeur estimée à plus de 60 millions de dollars sur le marché noir australien.

André Tamine, a expliqué la juge, est tenu responsable d’avoir importé 42 kilos – une quantité moindre que ce qui avait été évoqué lors des représentations sur la peine de Mélina Roberge. En mars dernier, la juge Traill avait mentionné que 65 kilos de cocaïne se trouvaient dans la cabine de Tamine.

Une des valises du trio remplie de drogue. Photo : Australian Federal Police

Son rôle dans l’opération était dans tous les cas beaucoup plus important que celui des jeunes femmes, aujourd’hui respectivement âgées de 25 et de 30 ans. La juge a confirmé, comme le révélait Enquête dans un reportage diffusé en octobre, qu’il a participé, avec d’autres, à faire monter la cocaïne à bord du paquebot. Et contrairement aux jeunes femmes, il savait quelle drogue il transportait et surtout, la quantité, a dit la juge.

La magistrate a aussi raconté qu’André Tamine s’était fait offrir 100 000 euros (un peu plus de 150 000 $) pour prendre part à l’opération d’importation de cocaïne en Australie. En 2016, comme Mélina Roberge et Isabelle Lagacé, il s’était d’abord rendu au Maroc pour rencontrer une personne qui l’a invité à faire partie des complices.

Enquête a révélé qu’il faisait partie d’un groupe de six personnes, toutes de la grande région montréalaise, qui étaient montées à bord du Sea Princess. Trois d’entre elles, selon le témoignage de Mélina Roberge, avaient fait monter la cocaïne sur le navire, lors d’une escale au Pérou, avec l’aide de deux Italiens.

Parmi les complices : André Tamine, Stéphane Chevrier et Nicolay Kolev. Ces deux derniers sont toujours libres comme l’air à Montréal, tout comme Michel Chiasson, lui aussi monté à bord en même temps que le groupe.

Ce dernier, qu’Enquête a retrouvé dans la métropole l’été passé, nous avait confirmé avoir quitté le navire à la deuxième escale, à Sydney, en Nouvelle-Écosse. Il avait nié être impliqué dans l'opération, mais avait admis que c'était lui qui avait avisé les douaniers canadiens de surveiller les jeunes femmes.

« C'est sûr que y a personne mieux placé que moi », avait-il déclaré. Il avait laissé entendre qu’il y avait plus de drogue à bord du navire que ce qui a été saisi. « Il y a une tonne qui est débarquée en avant… C’est ça qui est arrivé... check it out! » avait-il lancé avant de s'en aller.

La juge Traill s’est faite avare de commentaires sur le rôle des autres hommes montés à bord du Sea Princess.

Une peine clémente dans les circonstances

Elle n'a pas plus expliqué la raison derrière le fait que la peine imposée à Tamine n’est pas beaucoup plus sévère que celles imposées à Isabelle Lagacé et à Mélina Roberge. Les deux Québécoises ont écopé de sept ans et demi et de huit ans de prison, respectivement.

La juge s’est limitée à dire qu’elle a réduit de 40 % la sentence d’André Tamine parce qu’elle « prend en considération des facteurs dont la cour a connaissance ». Le mois dernier, des audiences à huis clos ont eu lieu lors des observations sur la peine. Impossible, donc, d’avoir un portrait complet de la situation.

La juge a toutefois mentionné que durant ces observations, André Tamine lui a fait parvenir une lettre dans laquelle il s’est dit embarrassé et humilié. « J’ai été stupide d’accepter de faire ce que d’autres m’ont demandé de faire plutôt que de me tenir debout. Je sais que ce que j’ai fait est mal et que je dois être puni pour mes actions. Toute cette expérience m’a fait peur. »

André Tamine devra purger au moins cinq ans d’emprisonnement dans un centre de détention de Sydney avant d’être admissible à une libération conditionnelle, soit pas avant le mois de mars 2022.