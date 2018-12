Hausse de taxes à 0,5 % à Senneterre

Un texte de Piel Côté

Pour une maison moyenne évaluée à 107 439 $, un propriétaire devra payer près de 12 $ supplémentaires en taxes.

On est content d'offrir ça aux citoyens, parce que 0,5 %, c'est bien en deçà de l'augmentation du coût de la vie , fait savoir le maire de Senneterre, Jean-Maurice Matte.

Le budget se chiffrera à 6 932 223 $ pour l'année 2019, soit une augmentation de 3,5 % comparativement à celui de l'année 2018.

Senneterre célèbre ses 100 ans

La prochaine année pour Senneterre sera surtout celle du 100e anniversaire. La municipalité tiendra des festivités l'été prochain. Jean-Maurice Matte a soutenu que des activités auront lieu toute l'année, en commençant par la soirée du 31 décembre, qui lancera l'année. On est très fébrile, ça fait près de 10 ans qu'on prépare les investissements et le comité est à pied d'oeuvre depuis un an et demi , ajoute M. Matte.

Les élus ont aussi officialisé leur liste de priorités, en commençant par la réfection de la bibliothèque intermunicipale, et souhaitent instaurer la gratuité d'accès.

L'administration Matte entend également poursuivre la mise en place du projet de construction d'une piscine neuve à l'École secondaire La Concorde. Celle-ci serait érigée en partenariat avec la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois.

Enfin, Senneterre veut faire du sommet du Mont-Bell une place touristique importante en misant sur son site d'observation et en aménageant une fresque gigantesque représentant la vocation historique du site.

La dette en augmentation

La dette de la municipalité est aussi en hausse. Au 31 décembre 2018, la dette s'élèvera plus de 8,6 millions de dollars. Il s'agit d'une augmentation de près de 445 000 $.

Près de 17 % du budget sera consacré au remboursement de la dette en 2019. Un montant de plus de 1 150 000 $.