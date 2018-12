Un bris d'aqueduc entraîne la fermeture d'Alexandre-Taché à Gatineau et un avis préventif de faire bouillir l'eau

Afin de permettre aux équipes de réaliser les travaux, le boulevard Alexandre-Taché est complètement fermé mardi matin dans les deux directions entre la rue Boucherville et la rue Hormidas-Dupuis. Le Service de police de Gatineau (SPVG) assure la gestion de la circulation. La signalisation indiquant le chemin de détour est mise en place. À 7 h mardi, la fuite n'est toujours pas colmatée.

De nombreuses écoles de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO) et un édifice gouvernemental sont fermés mardi en raison d'un bris d'aqueduc le secteur Hull à Gatineau.

Les équipes de la Municipalité sont toujours sur place mardi et tentent de rétablir le service.

Les équipes sont toujours sur les lieux mardi matin pour tenter de réparer la fuite. Photo : Radio-Canada / Krystalle Ramlakhan

Le SPVG confirme aussi qu'un bris d'aqueduc survenu en début de soirée lundi force l'évacuation de deux résidences dans le secteur de Hull. Ce bris entraîne aussi des problèmes d'alimentation en eau importants dans les secteurs de Val-Tétreau, du Manoir-des-Trembles et du boulevard Alexandre-Taché. Deux établissements de santé ont également été touchés par ce problème.

Le SPVG ajoute que 12 résidences de la rue Belleau ont été touchées par le refoulement de l'eau, dont quatre plus sévèrement. Les habitants de deux de ces maisons, dont le sous-sol a été inondé, ont accepté d'évacuer leur domicile. Les résidents de deux autres habitations ont refusé de quitter leur demeure.

Des interventions au niveau de l’alimentation électrique ainsi que l’alimentation du gaz naturel furent requise par les pompiers afin de sécuriser les résidences.

Présence policière. Boul Alexandre-Taché Fermé près UQO. Fort débit d’eau #iciottgat pic.twitter.com/rUbD1SymwF — Antoine Trépanier (@atreps) 18 décembre 2018

Le bris est survenu à l’intersection du boulevard Alexandre-Taché et de la rue Roussillon vers 18 h 15.

Certains autobus de la Société de transport de l’Outaouais (STO) doivent faire un détour pour éviter le secteur et l’arrêt d’autobus de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) n’est pas desservi.

Des policiers ont établi un périmètre de sécurité près du boulevard Alexandre-Taché. Photo : Radio-Canada

L'Hôpital de Hull a éprouvé des problèmes de pression d'eau en raison du bris d'aqueduc. Les traitements d'hémodialyse ont dû être suspendus. Au total, 11 patients devront revenir à l'hôpital pour reprendre leur traitement, selon la porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, Geneviève Côté.

L'Hôpital Pierre-Janet a été privé d'eau courante. Le personnel de l'établissement de santé a distribué de l'eau embouteillée.

Fermetures scolaires

La Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO) annonce mardi la fermeture de nombreuses écoles.

Les écoles Côte-du-Nord, du Parc-de-la-Montagne, internationale du Mont-Bleu, Jean-de-Brébeuf, Saint-Jean-Bosco, Saint-Paul, du Dôme, Lac-des-Fées, Notre-Dame et Saint-Rédempteur sont fermés pour la journée, ainsi que les écoles secondaires de l’Île et Mont-Bleu.

L'école des métiers spécialisés Asticou, les centres Mgr Lucien-Beaudouin, La Génération, Vision-Avenir et Saint-Raymond, figurent aussi sur la liste.

Les services de garde sont aussi suspendus pour la journée.

De son côté, l'administration du Collège Nouvelle Frontière, situé au 250, rue Gamelin, dans le secteur de Hull touché par l’avis préventif de faire bouillir l'eau, invite les élèves et le personnel à apporter leur bouteille d’eau.

Université du Québec en Outaouais

Malgré le bris d'aqueduc, les pavillons Lucien-Brault et Alexandre-Taché sont ouverts. En raison des travaux effectués par la Ville de Gatineau, le seul accès disponible est celui à l'angle des boulevards Saint-Joseph et Alexandre-Taché.

Mise à jour mardi 18 décembre 2018 (5 h 40) Les pavillons de l'UQO sont ouverts.https://t.co/gqpOWI9nQS — UQO (@UQO) 18 décembre 2018

Fermeture de l’édifice Fontaine

Les bureaux de l’édifice Fontaine à Gatineau sont fermés le 18 décembre 2018.

Un accès limité sera permis aux employés pour aller chercher leurs effets personnels afin de pouvoir travailler de la maison.

Avis préventif de faire bouillir l'eau

La Ville de Gatineau émet un avis préventif de faire bouillir l'eau pour une partie du secteur de Hull. Cet avis, touche environ 24 500 résidences, est en vigueur à compter de mardi matin, et ce, jusqu'à sa levée.

Les citoyens et institutions touchés doivent faire bouillir leur eau durant une minute avant de la consommer.

Zone touchée par l'avis préventif de faire bouillir l'eau. Photo : Ville de Gatineau

Un retour à la normale rapide, dit la Ville

C'est une conduite majeure, il a fallu alimenter des secteurs par d'autres réseaux, ce qui a été fait. Ça explique pourquoi, dans certains secteurs, il y a eu une baisse de pression et que c'est maintenant rétabli, a expliqué Yves Melançon, responsable des médias pour la Ville de Gatineau.

La Ville dit espérer un retour à la normale, tant pour la pression de l'eau que pour la circulation, mardi matin.

Les équipes sont toujours sur les lieux ce matin [mardi] pour essayer de réparer la fuite, nous souhaitons colmater ça sous peu. Yves Melançon, responsable des médias pour la Ville de Gatineau

La cause du bris n'est pas connue, mais plusieurs hypothèses sont possibles, selon M. Melançon, comme un camion qui aurait pu reculer sur une borne-fontaine ou encore une fissure dans une conduite. Aussi, avec le gel et le dégel, parfois le réseau peut bouger. On a eu des fluctuations de températures durant les 56 dernières heures. Est-ce que ç'a eu un impact aussi? Ce sont des éléments qu'on doit évaluer, ajoute-t-il.