Hausse de taxes de 2,5 % à Rouyn-Noranda

Avec les informations de Piel Côté

Le taux de taxes foncières des résidences unifamiliales sont en baisse de près de 1 %, mais la valeur foncière du parc immobilier de Rouyn-Noranda augmente de 5 %.

C'est ce qui explique cette augmentation moyenne de 2,5 %, soit 60 $ par résidence. La valeur moyenne d'une résidence à Rouyn-Noranda est de 240 000 $.

Le budget total a aussi augmenté de 4,5 %, dépassant la barre des 81 millions de dollars, contre 77,7 millions de dollars en 2018.

Selon la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, cette hausse est entre autres liée au coût des services de la Sûreté du Québec, qui augmentera de plus de 450 000 $. Il s'agit d'une hausse de plus de 7 %. Québec a promis de maximiser les hausses à 3 %, reconnaît Diane Dallaire, mais les municipalités n'ont pas reçu de communication officielle. L'administration Dallaire a donc budgété l'ensemble de la hausse.

Rouyn-Noranda se prépare aussi à la cueillette du compost, qui sera obligatoire en 2020, explique la trésorière, Hélène Piuze.

C'est vraiment un groupe témoin avec lequel on va commencer et eux n'arrêteront pas, mais on va tester avec eux la fréquence de collecte. On va pouvoir aussi ajuster les quantités une fois que le groupe témoin aura été évalué.

Hélène Piuze