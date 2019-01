Une banque alimentaire aide ses usagers à adopter de saines habitudes de vie

Depuis près d'un an, la banque alimentaire de Saskatoon offre le programme Food Fit, un programme qui permet aux participants de cuisiner ensemble, de manger ensemble et de s'entraîner ensemble pendant 12 semaines.

Les participants apprennent à cuisiner des mets santé tout en utilisant des produits trouvés à la banque alimentaire. Il s'agit d'une initiative dédiée essentiellement aux familles à faible revenu.

Food Fit a été développé par les Centres communautaires d’alimentation du Canada. Son financement provient de la Fondation pour la santé Medavie.

Selon une animatrice de Food Fit, Chelsea Szachury, le programme permet aux participants de créer des mets en utilisant des outils simples. [Cela] les aides à réussir le programme et à faire face à un milieu alimentaire qui est de plus en plus complexe à naviguer , souligne-t-elle lors d'une entrevue sur les ondes de Saskatoon Morning à CBC.

Je peux cuisiner n’importe quel plat à partir de n’importe quel ingrédient suggéré par mon mari , affirme Felicia Chamberlain, l’une des diplômées du programme.

Felicia Chamberlain explique que son t-shirt rouge est son indicateur de succès, précisant que celui-ci est désormais moins serré qu’au début du programme. Photo : Banque alimentaire de Saskatoon

Elle a réussi à concocter un pâté chinois en utilisant des boulettes de burgers végétariens qui étaient dans son panier de nourriture de la banque alimentaire. Ce qui a fait fureur auprès de sa famille. Ils ont dévoré les deux plats , affirme-t-elle.

L'exercice est également au menu de Food Fit. Des indices, tels que la tension artérielle et le poids des participants, sont pris en note tout au long du programme.

Les Canadiens sont censés faire 30 minutes d’exercice par jour. Beaucoup de gens ne savent pas comment faire ces 30 minutes dans leur journée , affirme Chelsea Szachury. Alors, nous incorporons ces 30 minutes à chacune de nos classes et j’ai remarqué une différence notable chez nos participants , ajoute-t-elle.

Avec les informations de Danny Kerslake et CBC Saskatoon Morning