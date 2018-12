Wab Kinew : rebâtir le parti pour stopper les conservateurs

Wab Kinew a vécu en 2018 sa première année complète comme chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) du Manitoba. Ses interventions en chambre l’ont amené à parler, presque tous les jours, du système de santé et de la réforme en cours aux services d'urgence.

Une fois de plus, il réitère le besoin d’une approche préventive, quand le gouvernement, selon lui, traite principalement de la « gestion » des soins.

« On pourrait créer une province où plus de Manitobains sont en bonne santé avec moins de maladies », souligne-t-il. Cette logique passe par l’implication des autres ministères : « le logement, l'éducation, la nourriture, et mêmes les interventions dans les familles, tout ça influence la santé d'une personne ».

La crise de la méthamphétamine, qui a pris de l’ampleur au Manitoba, exerce aussi une forte pression sur le système de santé. Wab Kinew reconnaît que la province ne peut agir seule sur cet enjeu.

À ce sujet, le Manitoba, le gouvernement fédéral et la Ville de Winnipeg viennent tout juste d'annoncer un groupe de travail sur les drogues illicites.

Mais Wab Kinew estime qu'il faut plus de ressources, et note que les mesures de la province mises en place jusqu'ici, comme l’ouverture de cinq cliniques rapides pour lutter contre les dépendances, sont restées marginales. « Des cliniques qui sont ouvertes seulement quelques heures par jour, ça n'a pas de sens » dans le contexte d'une crise qui, fait-il remarquer, se déroule « 24 h par jour, 7 jours par semaine ».

L’enjeu, en réalité, en est aussi un de santé mentale, constate-t-il.

Maintenant c'est le meth, il y a deux ans c'était d’autres drogues, avant c'était l'alcool : mais ce qu'il y a en commun, c'est qu'il y a beaucoup de Manitobains qui ont des problèmes émotionnels ou spirituels qui ne sont pas guéris. Wab Kinew, chef du NPD du Manitoba

Services en français

Les services en français au Manitoba ont récemment alimenté les discussions politiques, avec l’annonce de la suppression de 11 postes au Service de traduction, la baisse du nombre de postes désignés bilingues au sein de la fonction publique, et le dossier du Bureau de l’éducation française.

Pour Wab Kinew, ce sont « les mêmes sortes de coupures » que les mesures prises en Ontario par le gouvernement de Doug Ford concernant le Commissariat aux services en français et le projet d’université francophone.

Le néo-démocrate n’est pas convaincu par les arguments de l'administration Pallister, qui souhaite embaucher plus de traducteurs pigistes pour augmenter le volume de pages traduites.

« À la fin de la journée, il y a moins de personnes qui travaillent pour faire des traductions en français, il y a moins de personnes au gouvernement qui sont bilingues dans des postes désignés pour être bilingues et ça n'aide pas beaucoup la communauté s'il y a quelqu'un qui est bilingue, mais qui travaille dans la rue pour réparer le chemin », décrit-il.

« L’affaire Struthers »

L'année du NPD a par ailleurs été marquée par des allégations d’inconduite de la part d’un ex-ministre du parti, Stan Struthers.

Le chef a mis sur pied une commission pour se pencher sur le harcèlement en milieu de travail qui, dans un rapport dévoilé en mai, a dépeint une culture « sexiste et misogyne » ayant longtemps régné à l'interne.

Wab Kinew estime toutefois que les choses ont commencé à changer. « Dès que je suis devenu chef, [j'ai] établi une nouvelle politique et des formations pour tout le monde, tant les députés que ceux qui travaillent avec nous », rappelle-t-il.

C'est une de choses pour lesquelles notre société est en train de lutter : établir une société plus égale et équitable. Wab Kinew, chef du NPD du Manitoba

Certains ont cependant critiqué le processus de commission, qui s’est déroulé de façon anonyme, sans chercher à imposer des sanctions à ceux qui auraient contribué à cet « environnement toxique ». Le chef du NPD admet que le système n’est pas parfait, mais dit que le parti a privilégié une approche « tournée vers l’avenir ».

Des défis qui persistent

Plus généralement, le NPD poursuit sa « reconstruction », assure Wab Kinew, quatre ans après une rébellion interne, suivie d’une cuisante défaite électorale en 2016 puis d’une course à la chefferie.

Selon un sondage de la firme Mainstreet en novembre1, le PC au pouvoir gardait une avance de près de 14 points (42,3 %) face au NPD (28,7 %) parmi les électeurs décidés.

Cette année, le NPD a aussi perdu le siège de Saint-Boniface lors d’une élection partielle – siège qui était détenu par l’ancien premier ministre Greg Selinger depuis 1999 – et deux députés vétérans du parti, Rob Altemeyer et James Allum, ont annoncé qu’ils ne se représenteraient pas aux élections de 2020.

Le chef, lui, perçoit tout de même un vent de renouveau positif. « Ce qui arrive, c'est vraiment un changement générationnel pour le parti […]. C'est maintenant le temps de sauvegarder nos valeurs, et d'encourager les jeunes à être plus engagés. »

Depuis l’automne, le NPD doit aussi composer avec une nouvelle dynamique à l'Assemblée législative, puisque le Parti libéral est maintenant officiellement reconnu et que son chef a rejoint ses collègues en chambre.

« Je ne pense pas aux libéraux comme le parti contre lequel je dois agir. Les choses que Pallister fait, c’est ça mon but : d'arrêter ça », rétorque Wab Kinew.

Si on veut former un gouvernement, on ne doit pas juste gagner avec ceux qui appuient le NPD et les libéraux, on doit gagner beaucoup de monde qui a voté pour Pallister en 2016. Wab Kinew, chef du NPD Manitoba

Alors que le Parti conservateur s’est récemment imposé aux élections provinciales en Ontario et au Nouveau-Brunswick, que le Parti conservateur uni de l’Alberta gagne des appuis, et que les élections fédérales approchent, comment le NPD pense-t-il se démarquer au Manitoba? Wab Kinew croit que ce sont les valeurs qui feront la différence.

« Les partis qui peuvent communiquer leurs valeurs d'une façon simple, comprise par la famille moyenne, sont des partis avec beaucoup de succès. »

« Une autre chose qu'on a vu récemment en politique canadienne, relève-t-il, c'est qu'il y a des gouvernements qui ont eu seulement un mandat. C’est pas juste une question de la droite et la gauche, les politiques sont maintenant avec les médias sociaux et sont plus fluides. »

1Le sondage Mainstreet mentionné plus haut a été mené auprès de 735 Manitobains entre les 3 et 5 novembre 2018, et présente une marge d'erreur de + ou - 3,6 %, 19 fois sur 20.