Des dépliants visant une candidate transgenre devant le Tribunal des droits de la personne

Une plainte déposée par Morgane Oger, militante pour les droits de la communauté transgenre et candidate néo-démocrate aux dernières élections provinciales, a été entendue par le Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique. Les audiences portant sur des tracts distribués pendant la campagne et dénigrant l'identité transgenre de la candidate se terminent lundi.

Un texte de Michaële Perron-Langlais

Au printemps 2017, le militant anti-homosexualité Bill Whatcott a distribué des dépliants dans la circonscription de Vancouver-False Creek. « Rien sur le tract n’avait quoi que ce soit à voir avec les positions politiques ou les actions que j’ai prises dans ma vie, se souvient Morgane Oger. C’était uniquement basé sur qui j’étais. C’était terrible. »

Citant des passages de la Bible, les dépliants de Bill Whatcott dénigraient l’identité transgenre de la candidate. On pouvait aussi y lire que « la promotion et l’augmentation des homosexuels et transgenres en Colombie-Britannique » sont inquiétantes, notamment car cela contrevient à « la volonté de Dieu ».

L’homme, qui se décrit comme un chrétien conservateur, n’en est pas à son premier passage devant les tribunaux. En 2013, il a été condamné par la Cour suprême du Canada pour avoir distribué des tracts incitant à la haine envers les homosexuels en Saskatchewan.

Bill Whatcott a agi « de bonne foi », selon son avocat

Bill Whatcott s’est présenté au tribunal la semaine dernière, portant un chandail sur lequel il était inscrit : « M. Oger, peu importe de quelle façon vous utilisez l’État pour faire taire vos critiques, vous demeurez un homme ».

Lundi, son avocat a soutenu que Bill Whatcott avait agi de bonne foi et que ses dépliants n’étaient pas discriminatoires, mais qu’ils répondaient plutôt au besoin de son client d’exprimer ses convictions religieuses.

Morgane Oger affirme au contraire que la liberté d’expression a des limites et que Bill Whatcott est allé trop loin. « Il ne faut pas oublier qu’on a des mesures pour nous protéger contre la discrimination écrite, spécifiquement parce que cette discrimination laisse des traces, dit-elle. [...] C’est très important qu’on ait des limites. »

Le tribunal doit maintenant décider si les propos contenus dans les tracts violent les droits de la personne, ce qui pourrait prendre plusieurs semaines.

« Une attaque contre nous tous »

Morgane Oger a décidé de porter plainte contre Bill Whatcott parce qu’elle s'est sentie personnellement blessée par les dépliants, et aussi par souci pour l’ensemble de la communauté transgenre.

Comme j’étais la première personne transgenre à me présenter dans une élection de grosse envergure avec le support d’un parti majeur, tout le monde regardait ça et il y a beaucoup de personnes dans ma communauté qui ont vu cette attaque. [...] C’était un petit peu une attaque contre nous tous. Morgane Oger, militante pour les droits des personnes transgenres

La militante espère qu’une décision du Tribunal en sa faveur contribuera à protéger les personnes transgenres contre la haine. « C’est très important pour nous d’avoir des décisions juridiques qui sont d’accord pour dire que la haine publiée et les [gestes] de discrimination sont contre la loi s’ils sont basés sur l’identité de genre ou sur l’expression de genre », soutient-elle.

Morgane Oger affirme qu’elle est prête à se rendre jusqu’en Cour suprême du Canada pour défendre sa cause, s’il le faut.

Avec des informations de Valérie Gamache et de Julie Carpentier