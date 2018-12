Accueil mitigé du nouveau programme pour les minorités linguistiques de Financement agricole

La société d’État au fédéral avait annulé plus tôt cet automne le Fonds Expression de ses programmes de financement communautaire. Dans le cadre de ce programme, un montant de 50 000 $ pouvait être séparé entre sept et 10 organismes par année, à l'échelle du Canada. Cela incluait des organismes à portée nationale, mais aussi locale.

Le nouveau programme, qui n’a pas encore de nom, octroiera toujours un total de 50 000 $ en bourses, mais sous une formule différente.

Ce sont 40 000 $ par année qui seront séparés entre trois et quatre organismes à portée nationale. Les 10 000 $ restants permettront à une vingtaine d'organismes communautaires ayant une portée locale de bénéficier d'une bourse maximale de 500 $ chacun.

En comparaison, Financement agricole Canada avait octroyé 5 000 $ à la Société historique de la Saskatchewan en 2016.

Le président des Éditions de la nouvelle plume, Laurier Gareau, est déçu que le montant maximal soit désormais de 500 $, même s’il se dit d’accord avec l’idée de faire bénéficier plus d’organismes à cette subvention. Auparavant, les Éditions de la nouvelle plume n'ont jamais reçu de subventions de la part de Financement agricole Canada.

L'impression d'un livre, ça coûte cher, donc 500 $, ça ne mène pas tellement loin. Laurier Gareau, président des Éditions de la nouvelle plume

« Ce serait bien peut-être qu'ils songent éventuellement à augmenter le montant pour octroyer 1000 $ ou 1 200 $ à 1 500 $ par bourse », poursuit-il.

Un formulaire amélioré

La conseillère aux investissements communautaires chez Financement agricole Canada, Susan Cameron, explique que cette décision a été prise dans l'optique d'être en mesure d'appuyer un plus grand nombre d'organismes locaux.

Les organismes qui désirent faire une demande peuvent envoyer un courriel à la société pour obtenir le formulaire, qui sera plus simple à remplir que celui du Fonds Expression, d'après Mme Cameron.

« On demande à nos employés d'identifier les organismes qui leur tiennent à cœur et ce sont les employés qui vont faire la demande pour l'association pour l'organisme et le chèque ira directement à notre employé qui portera le chèque en main à l'organisme », explique Susan Cameron.

Les organismes qui désirent faire une demande de fonds ont jusqu'à la fin du mois de janvier. Ils devraient avoir une réponse d'ici la fin du mois de février 2019.