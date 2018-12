Pour une résidence unifamiliale dont la valeur moyenne est de 233 750 $, l'augmentation se chiffre à 60,53 $ par an. Pour un immeuble de six logements, dont la valeur moyenne est de 524 070 $, la hausse est plutôt de 64,39 $ par an.

Pour ce qui est de services municipaux, la tarification annuelle est également revue à la hausse.

approvisionnement en eau potable : 6 $ (de 142,75 $ à 148,75 $)

assainissement des eaux : 8,70 $ (de 230,05 $ à 238,75 $)

vidange des fosses septiques : 3,75 $ (de 65,85 $ à 69,90 $)

Lussier défend son budget

En préparation du budget, le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, croyait pouvoir garder la hausse de taxes en deça de l'inflation (2,4 %). S'il n'a pas réussi à atteindre son objectif, il s'est défendu en disant avoir été responsable .

[L'inflation], c'était un objectif. On est quand même parti avec ça pour partir les chiffres […] Pas avoir été responsable, je serais allé à l’IPC. J’aurais été capable de le faire, mais il faut comprendre aussi qu’on aurait pris dans les surplus , a-t-il plaidé.

Il a également défendu le gel de taxes imposé l'an dernier. On avait les moyens de le faire parce qu'on l'a fait , a-t-il tranché, soulignant qu'en combinant les années 2018 et 2019, la hausse restait tout de même raisonnable.

Prix du stationnement à la hausse

C'est en 2019 que le prix du stationnement au centre-ville de Sherbrooke subira sa première hausse depuis 2009. Dorénavant, les automobilistes paieront 1,25 $ l'heure pour y laisser leur voiture, soit 0,25 $ de plus. Les montants des constats d'infraction seront eux aussi à la hausse en passant de 33 $ à 38 $.

Un horodateur à Sherbrooke Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

Budget à la hausse

Par ailleurs, la hausse des dépenses en 2019 se chiffre à 14,7 millions de dollars, soit une augmentation de 4,9 %. La majorité de cette hausse est due, selon Steve Lussier, aux « obligations légales ou contractuelles » de la Ville : l'indexation des salaires des employés, l'ouverture d'une caserne de pompiers à Lennoxville et la formation des policiers en vue de la légalisation du cannabis, notamment.

Une quarantaine de nouveaux employés s'ajouteront également au personnel de la Ville. Plusieurs de ces postes seront des pompiers, mais cinq policiers s'ajouteront aussi à l'équipe mobile d'interventions psychosociales, qui deviendra permanente, et cinq employés s'occuperont dorénavant de contrôler le système d'achat et de régler le problème des factures payées en double.

On ne peut pas se permettre d’avoir des doubles paiements dans une ville. Ça n’a pas de bon sens. Maintenant, on met une équipe en place , insiste le maire.

Le prolongement des heures des bibliothèques forcera également l'embauche de nouveaux employés. Une bibliothèque dans le secteur Fleurimont n'est cependant pas dans les plans pour l'année 2019.

Enfin, une unité consacrée à l'environnement sera remise sur pied à la Ville. Elle agira sous le directeur général et sera indépendante , a assuré le maire Lussier.

Pourquoi il faut la remettre en place le plus vite possible? Vous avez vu les changements climatiques qui arrivent actuellement. Alors, lorsqu’on dit qu’il y a une urgence, il y en a une tout de suite. Vous avez vu nos berges? Les déversements qui se font encore dans nos rivières. C’est anormal , a-t-il soutenu.

Au total, le budget s'élève à près de 315 millions de dollars; 70 % des revenus de la Ville proviennent des taxes municipales. La ville de Sherbrooke compte 485 logements de plus qu'en 2017.