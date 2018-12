2018 : une année record s'annonce pour le tourisme en Colombie-Britannique

En 2017, 5,7 millions de visiteurs ont mis les pieds dans la province et les recettes générées par leur présence ont atteint 17 milliards de dollars, constate la vice-présidente du tourisme international à Destination BC, Maya Lang. Ces chiffres devraient même être dépassés en 2018, dit-elle.

Le tourisme autochtone connaît notamment une croissance importante. Lundi, Destination BC a annoncé une subvention de 1 million de dollars à l’Association du tourisme autochtone de la Colombie-Britannique (ITBC) en raison du regain d’intérêt que suscitent les Premières Nations.

Si les Américains constituent la vaste majorité des touristes en Colombie-Britannique, la Chine représente le plus grand marché à l’international.

« Le nombre de visiteurs ne cesse d’augmenter. Entre 2013 et 2017, le nombre de visites de touristes internationaux vers notre province a augmenté de 30% », explique Maya Lang. « Je pense que les Jeux olympiques de 2010 ont eu un impact de taille pour faire connaître notre petit coin de pays ».

La popularité croissante de la province comme destination touristique se traduit par un achalandage excessif de certains lieux, déplore cependant le guide de plein air et chroniqueur pour Radio-Canada, François-Xavier Gagnon.

François-Xavier Gagnon, guide de plein air et d'aventure Photo : Radio-Canada / Alexandre Milette-Gagnon

À son avis, cela s’observe par exemple dans le manque de sites de camping.

Depuis une dizaine d’années, on voit un débordement au niveau des campings. Il n’y a plus moyen pour quelqu’un de Vancouver de dire “ce weekend, on part faire du camping”. Il faut réserver quatre mois à l’avance.

François-Xavier Gagnon, guide en tourisme d'aventure