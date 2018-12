Une photo sur la route pour relancer l'enquête du meurtre des Servant-Vallée

Un texte de Catherine Poisson, avec la collaboration de Jean-François Deschênes

Le 29 mai 1995, Claudette Servant et Victorien Vallée ont été assassinés, à Tourelle, un secteur de Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie.

À ce jour, les enquêteurs ne sont pas parvenus à élucider le drame.

Les proches du couple refusent toujours de baisser les bras, 23 ans après les meurtres. Ils comptent maintenant sur l'aide de l'organisme Meurtres et disparitions irrésolues du Québec, qui a lancé une nouvelle campagne de visibilité lundi matin à Montmagny.

L'organisme a dévoilé 15 nouvelles affiches qui seront collées à l'arrière de camions de transport de l'entreprise Transport GILMYR.

Depuis février 2018, près de 150 affiches ont été mises en circulation. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Depuis février dernier, 25 familles du Québec ont accepté de partager leur histoire et près de 150 affiches de ce genre ont été mises en circulation. L'objectif est de recueillir de nouvelles informations pour donner un second souffle aux enquêtes encore non résolues.

Un lancement riche en émotions

Le lancement de cette campagne suscite beaucoup d'espoir pour les familles.

La fille du couple Servant-Vallée, Johanne Vallée, qui habite toujours Sainte-Anne-des-Monts, espère que cette nouvelle visibilité permettra d'identifier le meurtrier de ses parents.

La famille du couple Servant-Vallée Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

C'est bien de continuer de partager cette histoire-là pour qu'on finisse par attraper les assassins , souligne-t-elle.

Ça fait plaisir de voir qu'ils vont se promener et que nos parents ne seront jamais oubliés , ajoute sa sœur, Manon Vallée.

Le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, qui a lui-même vécu un drame familial, tenait à être présent au lancement de la campagne.

Le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

De voir qu'une entreprise privée dit : « on prend votre cause en main, on va la faire circuler à travers l'Amérique »; vous ne savez pas ce que ça peut amener comme baume pour cette famille-là. C'est comme si elle avait une petite réponse aujourd'hui. Pierre-Hugues Boisvenu, sénateur et cofondateur de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues

Meurtres et disparitions irrésolues du Québec a été fondé en mars 2017 par Stéphane Luce, lui-même le fils d'une personne assassinée. Le meurtre de sa mère, survenu à Longueuil en 1981, est toujours irrésolu.

Stéphane Luce, qui habite aujourd’hui à Sherbrooke, s'est donné pour mission d'aider les familles de la province.

C'est une fierté parce que moi-même quand j'ai vu ma mère sur une remorque, ça m'a fait quelque chose , affirme-t-il.

Stépane Luce espère toujours que la lumière sera faite sur le meurtre de sa mère. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La réaction est pas mal la même pour toutes les familles. Ça donne un peu d'espoir et un sourire. Stéphane Luce, directeur et fondateur de Meurtres et disparitions irrésolus du Québec

Si l'affichage sur les camions est offert gratuitement par les entreprises de transport, l'impression des affiches représente des frais pour l'organisme à but non lucratif. M. Luce a donc lancé une campagne de sociofinancement afin de poursuivre son initiative avec d'autres familles.