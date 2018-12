Le Domaine Eastman est la proie des flammes

Les pompiers ont été appelés sur les lieux en début d'après-midi pour une présence de fumée. On a constaté qu'il y avait de la fumée à l'étage. Plus on commençait à s'installer, plus les flammes ont commencé à sortir , explique le directeur du Service incendie d'Eastman, Daniel Lefebvre.

À l'arrivée des pompiers, les personnes présentes sur place avaient déjà évacué le bâtiment. Personne n'a été blessé. Pour l'instant, impossible de connaître le nombre exact de personne présente sur les lieux.

Les pompiers d'Eastman reçoivent de l'aide de leurs confrères de Waterloo, d'Austin et de Magog. Six camions-citernes sont nécessaires pour fournir l'eau.

Le bâtiment centenaire de trois étages est une perte totale, selon M. Lefebvre.

Si la cause du brasier n'est pas encore identifiée, la thèse criminelle est toutefois écartée par les autorités.

Des pompiers d'Eastman et des alentours combattent les flammes. Photo : Radio-Canada

Les pompiers seront sur place encore quelques heures et le chemin de Mont-Bon-Plaisir restera fermé le temps que les pompiers terminent leur travail.

Dans un message sur Facebook publié lundi après-midi, l'équipe avise sa clientèle que le personnel est sain et sauf et que des détails seront bientôt diffusés pour les clients qui avaient des réservations.