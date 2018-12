Deux vaches tombent sur la route 170

Selon des témoins, les portes du véhicule se sont ouvertes alors que celui-ci roulait.

Les deux vaches ont rapidement été attrapées. La circulation a néanmoins été ralentie dans ce secteur pendant quelques minutes.

Mélanie Robert a eu toute une surprise alors qu’elle conduisait.

J’étais en montant à Chicoutimi puis : “Une vache qui tombe”. Ça fait que là, je me parke et là une deuxième. Ça fait qu’on a débarqué, mon fils a arrêté la circulation et on a couru après les vaches.

Mélanie Robert, automobiliste