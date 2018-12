Circulation sur le mont Royal : Plante suivra les recommandations de l'Office de consultation publique

« On va écouter leurs recommandations et on va aller de l’avant avec ce qui va être mis de l’avant – avec la multitude de recommandations – et encore une fois avec toujours, au coeur de nos préoccupations, la sécurité », a dit la mairesse lors de la séance du conseil municipal de lundi, en réponse à une question du chef de l’opposition officielle, Lionel Perez.

L'OCPM a rendu accessibles sur son site Internet tous les documents relatifs à la consultation qu'il a tenue et sur lesquels il se basera pour produire son rapport final.

On y trouve divers documents produits par la Ville de Montréal, mais également des dizaines d’opinions et de mémoires envoyés par des citoyens et des organismes, qu’ils aient ou non été présentés verbalement lors des audiences de l’OCPM. On peut aussi y lire les transcriptions des séances publiques tenues par l’Office.

Les données brutes des questionnaires proposés par l’OPCM ont également été rendues publiques, de même que les deux pétitions adressées à la Ville lors du lancement du projet pilote qui a interdit la circulation de transit sur le mont Royal du 2 juin au 31 octobre derniers.

Ce projet pilote avait été annoncé par Luc Ferrandez, responsable des grands parcs au comité exécutif de la Ville, quatre mois après l’accident qui a coûté la vie au cycliste Clément Ouimet, le 4 octobre 2017. Le jeune homme était entré en collision avec un véhicule dont le conducteur s’apprêtait à faire demi-tour sur la voie Camillien-Houde.

Un mois après l'annonce du projet pilote, la Ville donnait à l’OCPM le mandat de l’évaluer et de proposer une vision d’avenir pour la voie Camillien-Houde et le chemin Remembrance, qui traversent la montagne d’est en ouest.

La consultation a suscité une participation record, a affirmé l’OCPM.

L’organisme doit en principe remettre son rapport 90 jours après la fin des consultations publiques, qui se sont terminées le 4 décembre. Toutefois, en raison du grand nombre de mémoires et d’opinions à analyser, le dépôt du rapport pourrait être retardé.