Julie Payette se fait rassurante et promet de mieux communiquer

Cette couverture médiatique « qui ne correspondait pas du tout à la réalité, pas du tout », a été le moment le plus difficile de cette première année passée aux commandes de l'institution, a-t-elle confié en entrevue de fin d'année avec La Presse canadienne.

Selon des articles parus dans les médias, l'ex-astronaute avait peine à s'adapter à ses nouvelles fonctions, sa tendance à la microgestion suscitait un certain mécontentement chez ses employés, et elle était parfois récalcitrante à remplir certaines obligations inhérentes à sa fonction.

Il y a effectivement eu un roulement du personnel des communications à Rideau Hall. Et il suffit de voir les schémas élaborés par Julie Payette sur les tableaux blancs disséminés dans la résidence, y compris dans son bureau, pour voir qu'elle a les deux mains solidement installées sur le volant.

La gouverneure générale reconnaît qu'elle a procédé à certains ajustements au cours des derniers mois, notamment sur le plan de la communication. Mais elle n'est pas prête à dire que sa première année a été tumultueuse, ou « turbulente », comme le titrait en septembre le National Post.

« Elle [l'année écoulée] a été très occupée, très, très occupée, mais tumultueuse? C'est un adjectif intéressant », dit la représentante de la reine au Canada.

« On ne manque aucun deadline, jamais. […] Honnêtement, ici, ça roule », assure-t-elle.

Il y a certes eu des tractations lorsqu'est venu le temps d'accorder la sanction royale au projet de loi C-45 sur le cannabis, en juin dernier. « C'est sûr qu'il y a énormément de back and forth », mais ultimement, « il n'y a eu aucun problème », insiste-t-elle.

Et s'il y a eu des hésitations, ce n'était pas parce qu'en tant que scientifique elle avait un problème avec la légalisation de la substance. « Absolument pas. Ce n'est pas du tout notre prérogative. Il y a des pouvoirs importants qui sont donnés à cette institution de la Couronne que je représente, mais ils sont régis par des règles très strictes », tranche Julie Payette.

La fonction vient aussi avec un devoir de réserve, comme l'a rapidement appris sa titulaire. Un mois après son entrée en fonction, elle a fait froncer des sourcils après avoir raillé dans un discours ceux qui remettent en question les changements climatiques et qui croient au créationnisme.

Le premier ministre qui l'a nommée, Justin Trudeau, ne lui en a pas tenu rigueur – en fait, il l'a félicitée. Car s'il a jeté son dévolu sur la Québécoise qui a fait deux missions dans l'espace, c'est qu'elle incarne l'importance qu'il dit accorder à la science dans la prise de décisions.

Dans le bureau de Julie Payette, tout est science. Il y a bien un portrait de la reine Élisabeth II et du prince Philippe sur l'une des tablettes de sa spacieuse étagère murale, mais une kyrielle de souvenirs spatiaux trônent autour.

On pourrait croire que le rôle de gouverneur général, qui est ancré dans le protocole et le respect de la tradition, est à des années-lumière de celui d'un astronaute. Et que ce décalage, donc, a pu être difficile à gérer pour l'ingénieure de formation.

Celle-ci exprime son désaccord : « Les deux ne sont pas incompatibles! Au contraire! […] Il y a des traditions qui font partie du travail, il y a un certain décorum aussi qui vient beaucoup avec l'institution, qui est très important », relève-t-elle.

Les astronautes n'y échappent pas, insiste Julie Payette. Et pour appuyer son propos, elle cite en exemple les rituels auxquels a dû s'astreindre son ami et collègue David Saint-Jacques avant de décoller du Kazakhstan vers la Station spatiale internationale, le 3 décembre dernier.

« À Baïkonour, il y a énormément de traditions : on doit planter un arbre […] ensuite il faut regarder un film précis avant, ensuite il y a un toast le matin avec la famille, les conjoints. […] C'est plein, plein, plein de traditions », souligne celle qui a assisté au lancement en personne.

Et malgré les turbulences qui ont pu secouer sa première année en poste à Rideau Hall, elle a bien l'intention de rester aux commandes jusqu'à la fin de son mandat, qui est d'une durée de cinq ans. « Je l'ai bien dit, et je n'ai certainement pas dit le contraire », tranche-t-elle d'un ton déterminé.

La gouverneure générale compte cependant emprunter un virage vers davantage de transparence.

J'en prends personnellement la responsabilité; on va mieux communiquer, et on ouvre les portes! Ici, c'est ouvert. On est open for business, mais en plus, on est vraiment ouvert comme institution.

La gouverneure générale, Julie Payette