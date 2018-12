Une fondation de Calgary donne du pain à une microbrasserie

L'idée provient de la directrice de la fondation, Lourdes Juan, qui en a eu l'idée après avoir entendu parler d'une brasserie au Royaume-Uni qui transformait du pain grillé en bière. « Leurs clients ne pouvaient pas vraiment mordre dans le pain en raison de problèmes dentaires », a expliqué Mme Juan.

L'idée de la bière de pain est née. Donnons-le aux microbrasseries de Calgary pour voir si elles sont intéressées. Lourdes Juan, directrice de la fondation Leftovers

Lourdes Juan de la fondation Leftovers à Calgary Photo : Radio-Canada / Colin Hall

Juan Lourdes a récemment reçu un sac de pain légèrement grillé de l’un des donateurs, la boulangerie Sidewalk Citizen du quartier East Village. Elle l'a ensuite déposé à la brasserie Cold Garden à Inglewood qui entend d'ajouter le pain à l'une de ses bières les plus populaires, la Cake Face.

C’est une bière, mais elle contient une tonne de vanille. Elle est censée goûter un gâteau d’anniversaire à la vanille, elle a donc déjà beaucoup de saveur de caramel, beaucoup de saveurs de pain grillé , a mentionné Jenn Chandler de Cold Garden.

La brasserie ajoute déjà des concombres et des bonbons aux fruits, à certaines de ses bières.

Jenn Chandler s'occupe des ventes et des événements pour la brasserie Cold Garden à Calgary Photo : Radio-Canada / Colin Hall

« Je pense que c'est assez cool. Le pain est fait de céréales avec lesquelles on fait de la bière. Donc, être capable de recycler et de créer différentes saveurs et de réutiliser des ingrédients est intéressant », a-t-elle souligné

Jenn Chandler dit que Cold Garden trouvait l'idée de réutiliser et de recycler les aliments très attrayante. La brasserie donne déjà une partie de son grain épuisé du processus de brassage une boulangerie et un restaurant locaux, qui l'utilisent pour cuire du pain. Une partie de la purée est utilisée comme aliment pour le bétail local.

Aviv Fried est le propriétaire de Sidewalk Citizen Bakery, l'un des donateurs de la Leftovers Foundation. Photo : Radio-Canada / Colin Hall

Aviv Fried, propriétaire de la boulangerie Sidewalk Citizen aime l’idée de réduire le gaspillage alimentaire.

« Je déteste tellement gaspiller du pain. Nous partageons toutes les mêmes ressources. Nos restes peuvent être utilisés pour d'autres tâches », a souligné, Avid Fried.

Lourdes Juan a créé la Leftovers Foundation en 2012. Elle récupère des aliments périssables provenant de restaurants, de cafés, de boulangeries et d'épiceries et les donne à des refuges locaux et à d'autres agences.

On ne sait pas exactement quand la nouvelle bière sera prête, mais Chandler espère que ce sera entre Noël et le nouvel an. Ils visent 20 fûts avec ce lot inaugural, qui sera disponible sur son site d'Inglewood et éventuellement dans quelques restaurants et bars de la ville.

Lourdes Juan a déclaré qu'une partie des ventes de la bière serait reversée à sa fondation.

« Je pense que nous devons faire preuve de créativité dans la réutilisation des aliments », a déclaré Lourdes Juan.

« C'est un excellent moyen pour nous de diversifier nos revenus en tant qu'organisation à but non lucratif et de nous assurer de disposer d'un modèle financier durable », a-t-elle conclu.

Avec les informations de Bryan Labby