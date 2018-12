Quand des Québécois viennent à la rescousse de la francophonie canadienne

À la mi-novembre, le gouvernement de Doug Ford a décidé de suspendre le financement de la future Université de l'Ontario français et de dissoudre le Commissariat aux services en français. La communauté franco-ontarienne s'est immédiatement mobilisée pour dénoncer ces mesures.

Les francophones vivant en milieu minoritaire dans les autres provinces ont très vite manifesté leur solidarité.

Plus d'une centaine de manifestants ont marché dans les rues de Québec Photo : Radio-Canada / Fanny Samson

Au Québec aussi, le soutien aux Franco-Ontariens ne s'est pas fait attendre. De nombreux Québécois sont sortis dans la rue pour dénoncer l'injustice que venaient de subir leurs voisins vivant sur l'autre rive de l'Outaouais.

Des appuis du Québec

Des journalistes, artistes et intellectuels québécois ont publiquement critiqué ces compressions et tendu la main aux Franco-Ontariens. Chroniqueur à La Presse+, Patrick Lagacé a signé plusieurs articles sur ce dossier, dont l'un en anglais qui interpellait les journaux de la presse anglophone au pays.

« Quand il s'agit des droits linguistiques des anglophones au Québec, les chroniqueurs et les éditorialistes torontois sont très rapides à faire les gorges chaudes et à se scandaliser, parfois à raison, bien souvent à tort », explique-t-il.

Là, il y avait sous leur nez une réelle injustice concernant une minorité linguistique, et ils étaient aux abonnés absents dans les premiers jours. Ça m'a scandalisé. Patrick Lagacé, chroniqueur de La Presse+ à Montréal

Antoine Dionne-Charest, le fils de l'ancien premier du Québec Jean-Charest, a aussi fait valoir son opinion dans La Presse+.

Antoine Dionne-Charest Photo : Antoine Dionne-Charest

Dans son texte intitulé Pourquoi le Québec doit défendre la francophonie canadienne, ce doctorant en philosophie politique explique qu'en dépit des divergences qui existent sur certains sujets, le destin des Québécois et celui des autres communautés francophones du Canada sont liés.

Pourquoi cet engagement?

Ce n'est pas la première fois que les communautés francophones à l'extérieur du Québec voient leurs droits bafoués. Pourtant, les Québécois ne se sont pas toujours montrés solidaires à leur égard comme ce fut le cas dans le récent dossier franco-ontarien.

Y a-t-il dans cet engagement des Québécois une nouvelle façon de voir la francophonie canadienne?

« Je crois que là, l'attaque était tellement frontale, vulgaire et injuste que les Québécois se sont sentis interpellés et ont décidé d'exprimer leur solidarité. Une solidarité qui ne s'était pas toujours manifestée dans le passé », admet Patrick Lagacé.

Pour sa part, Antoine Dionne-Charest pense que la prise de position des Québécois dans ce dossier est aussi due à une certaine inquiétude, qui est légitime, dit-il, par rapport au français au Canada.

Le message que l'on reçoit est que le français est une langue parmi d'autres et cela nous interpelle tous. Cette mobilisation et cette solidarité sont primordiales pour qu'on puisse l'entretenir. Antoine Dionne-Charest

Selon lui, il n'y a qu'une institution au Canada où francophones et anglophones travaillent ensemble de façon quotidienne : le gouvernement fédéral. « Les Québécois, comme les Franco-Canadiens, ont tout intérêt à être solidaires, notamment dans les institutions fédérales », estime-t-il.

Le comédien québécois Vincent Graton dit pour sa part avoir remarqué une différence dans l'engagement de ses compatriotes pour la francophonie hors Québec à travers la crise ontarienne.

Vincent Graton Photo : Vincent Graton

Je pense que pour les Québécois, Doug Ford n'est pas le plus sympathique des politiciens canadiens. Le voir toucher aux droits des Franco-Ontariens est venu nous chercher. Vincent Graton, comédien

Il pense qu'il y a aussi une autre raison : « Je sens une certaine régression de la francophonie, surtout à Montréal, donc une plus grande fragilité », indique-t-il. Vincent Graton croit que de plus en plus de Québécois sont sensibles en raison de cette fragilité. « Ce qui les amène, d’après moi, à être plus conscients par rapport à ce qui se passe à l'extérieur du Québec », souligne le comédien.

Il est important, selon lui, que les francophones rappellent leur lutte aux Québécois, comme ils l'ont fait dans l'affaire Denise Bombardier.

Denise Bombardier à l'émission Tout le monde en parle, le 21 octobre 2018 Photo : Radio-Canada / Karine Dufour

Lors de son passage à l'émission Tout le monde en parle, Mme Bombardier avait déclaré : « À travers le Canada, toutes les communautés francophones ont à peu près disparu ».

Ses déclarations avaient suscité l'ire des communautés francophones au Manitoba, en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, notamment.

« C'est une responsabilité commune. Nous avons la responsabilité de reconnaître ce qu'ils sont, et lutter aux côtés des Franco-Canadiens. Cependant, il faut également de temps en temps des appels de leur part pour dire qu'ils ont besoin de l'aide et de la vitalité que portent les Québécois. Je pense que l'affaire de Mme Bombardier a permis de faire ce rappel », indique Vincent Graton.