Une restauratrice au grand coeur offre des déjeuners aux plus démunis

Si pour plusieurs la période des fêtes est synonyme de festin en famille et de cadeaux, pour les personnes plus démunies, la situation est souvent bien différente. Une restauratrice de Chicoutimi-Nord a décidé d'égayer la journée de certaines d'entre elles en servant lundi 200 repas gratuits.

Il y a déjà beaucoup de personnes dans la pauvreté à l'année, donc je me suis dit que j'allais faire quelque chose pour eux autres dans le temps des fêtes pour mettre un peu de baume sur leur coeur, leur faire plaisir. Dans le fond on leur offre un déjeuner qui ressemble à une assiette brunch ensuite de ça on a des cadeaux, on a acheté plein de choses pour qu'ils ne repartent pas les mains vides : fromages, muffins, jus , explique la propriétaire du Resto Persil et Cacao, Danielle Audet.

La propriétaire du restaurant, Danielle Audet, a reçu plusieurs messages de remerciements lundi. Photo : Radio-Canada

Une dizaine d'employés et de clients du restaurant ont été touchés par son geste et ont décidé de l'aider bénévolement.

C'est important de les aider, c'est important d'être là. C'est du monde comme tout le monde. On ne sait jamais à qui ça peut arriver. Ça peut arriver à n'importe qui. Madeleine Marron, bénévole

Les visiteurs ont eu droit à un déjeuner complet en plus de repartir avec des denrées. Photo : Radio-Canada

Cet élan de générosité a été très apprécié.

Il y a beaucoup de sourires, ils sont contents, ils trouvent qu'on donne un bon accueil. Juste un sourire, ça fait du bien , souligne Madeleine Marron.

L'an prochain, la propriétaire du restaurant souhaite répéter l'expérience en offrant une soirée de Noël à des enfants sous la protection de la DPJ.