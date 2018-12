Nouvelles directives à Saint-Bruno pendant les tempêtes

Pour apaiser l'impatience des automobilistes immobililisés, la Sûreté du Québec avait escorté des véhicules par convoi avant que les routes ne soient officiellement rouvertes, il y a un an.

Ce ne sera dorénavant plus le cas.

La Sûreté du Québec (SQ) explique les leçons tirées de l'hiver dernier.

Si la route est impraticable, c’est qu’elle est impraticable que ce soit en convoi ou en voiture individuelle [...] Au lieu de faire un rassemblement et d’y aller par convoi, on va retourner les gens pour qu’ils prennent un plan B et une route secondaire pour se rendre à destination, ce qui va être encore plus sécuritaire pour tout le monde , mentionne l'officier d'opération de la SQ, Alexandra Houle.

Malgré les cinq kilomètres de clôtures à neige qui sont installées chaque année et les 26 kilomètres de haies brise-vent, le secteur demeure vulnérable à la poudrerie et aux lames de neige.

Lors d’une fermeture hermétique, 16 points de blocage seront désignés.

Les 16 points de blocage sont en couleur sur cette carte. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Par ailleurs, les automobilistes ne pourront plus stationner leur voiture en bordure de la route.

Ils seront encouragés à faire le détour par la route 172 au nord de la rivière Saguenay.

Cette décision a été annoncée par le Comité tempête formé de la sécurité civile, les municipalités touchées, du ministère des Transports et la police.

Cette façon de faire va aussi faciliter le déneigement des routes, selon la Sûreté du Québec.