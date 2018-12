Toujours invaincus, les Chevaliers de Lévis raflent un premier titre

Un texte de Guillaume Piedboeuf

La victoire de 4-2 contre les Cantonniers de Magog, dimanche après-midi, en finale du Challenge CCM, était la 6e en cinq jours passés à La Baie et la 34e de suite des Chevaliers depuis le début de la saison.

« On avait beaucoup de pression en arrivant là invaincus. On est très fier de comment les gars ont réagi. Ils ont démontré beaucoup de maturité », s’est réjoui l’entraîneur-chef Mathieu Turcotte au lendemain de la victoire des siens.

Sa troupe a beau avoir battu les records de la ligue pour le nombre de victoires consécutives, l’entraîneur assure que le Challernge CCM présentait des défis particuliers.

Sans complexe devant les dépisteurs

« Je pense qu’on a une cible sur le dos depuis le 10e match de l’année et c’est quelque chose que l’on a appris à bien gérer. Mais là, toute la ligue était réunie en un même endroit. C’était beaucoup de matchs en peu de temps et il y avait des directeurs généraux et des dépisteurs-chefs de la LHJMQ dans les estrades. »

Puis les Chevaliers se mesuraient aussi à des équipes des Maritimes.

« D’habitude les équipes des Maritimes sont un peu plus faibles que celles du Québec, parce qu’elles perdent des joueurs de 16 ans au Junior A. Mais certaines équipes de notre ligue jouaient vraiment du bon hockey. Le Séminaire Saint-François et Magog voulaient absolument nous battre et on a encore trouvé une façon d’aller chercher les victoires.

Meilleur marqueur de la compétition à égalité avec son coéquipier Joshua Roy, Nicolas Daigle a été nommé joueur du tournoi. Le capitaine des Chevaliers, un espoir de l’Océanic de Rimouski, a inscrit 6 buts et 6 passes en six matchs.

Le vice-président des Chevaliers de Lévis Christian Caron a annoncé que le contrat de l'entraîneur-chef Mathieu Turcotte a été prolongé pour la saison prochaine. Photo : Chevaliers de Lévis

Prolongation de contrat pour Turcotte

Par ailleurs, les Chevaliers ont annoncé après la rencontre que le contrat de Mathieu Turcotte avait été prolongé pour la saison prochaine.

« Ça va être ma 5e saison et chaque année c’est des contrats d’un an. Cette année, j’ai demandé que ce soit fait avant Noël pour ne pas avoir à m’en préoccuper et ils ont accepté », explique le principal intéressé.

Lui qui a déjà occupé des postes d’entraîneur adjoint avec les Foreurs de Val-d’Or et les Saguenéens de Chicoutimi, Turcotte ne cache pas qu’il souhaite éventuellement retourner dans la LHJMQ.

« C’est un peu comme pour les joueurs. J’ai définitivement l’objectif de remonter dans la LHJMQ comme entraîneur-chef. »

En congé durant les Fêtes, les Chevaliers reprendront leur saison le 4 janvier. Il reste 12 matchs à leur saison régulière.