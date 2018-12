Les entrepreneurs ont rendez-vous à Québec en juin 2019

L’événement réunira des centaines d'entrepreneurs, organismes à but non lucratif et services publics des quatre coins du Québec.

L'objectif est de stimuler l'activité économique en fournissant des outils aux entrepreneurs.

La Ville va verser 200 000 $ pour l'événement à même le fonds de la Capitale-Nationale.

« Québec, la ville la plus entrepreneuriale »

« L’événement Expo Entrepreneurs PRO est en droite ligne avec nos objectifs de faire de Québec la ville la plus entrepreneuriale et de promouvoir l’entrepreneuriat et son écosystème », a souligné le maire de Québec, Régis Labeaume, lors de l'annonce lundi après-midi.

« Notre gouvernement est déjà au travail pour soutenir l’essor du Québec. La récente mise à jour économique le démontre bien. Des mesures totalisant 1,6 milliard de dollars sur cinq ans ont été annoncées pour appuyer nos entreprises, lesquelles sont essentielles à la création de richesse et d’emplois », a pour sa part déclaré la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault.

La première édition d'Expo Entrepreneurs a eu lieu à Montréal cette année et a connu un vif succès, aux dires des organisateurs.