Surmonter une dépendance à l'alcool : la nouvelle victoire d'Eva Avila

Je pense que la dépendance et les problèmes de consommation, c’est quelque chose qui touche énormément de gens , lance d’emblée Eva Avila, en entrevue au Téléjournal Ottawa-Gatineau.

L’artiste de 31 ans, qui s’est fait connaître en 2006 grâce à la téléréalité Canadian Idol, explique avoir un problème avec l’excès depuis 10 ans. Mais quand il n’y a pas de conséquences graves en pleine face, tu ne peux pas te l’avouer à toi-même.

Ça m’a pris plusieurs événements clés drastiques et terrifiants pour me dire que si je continue comme ça, je ne serai plus là. Eva Avila, chanteuse

Elle a affiché une publication sur Facebook relatant son histoire et, quatre jours plus tard, la chanteuse recevait une vague de messages de soutien. C’est aussi libérateur de pouvoir en parler comme ça. C’est tellement derrière moi que je sais que ça peut aider les gens.

Plusieurs personnes en ont profité pour lui demander comment elle a pu s’en sortir. Au risque de sembler quétaine, moi je pense que quand on prend soin de soi-même, on retrouve notre amour propre, je pense que l’univers nous récompense. Je crois fermement qu’on attire ce qu’on projette , affirme la Gatinoise.