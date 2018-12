Hydroélectricité : pire performance en 30 ans pour Énergie NB

L'effet combiné des crues printanières et des faibles précipitations estivales au Nouveau-Brunswick a plongé la production d'hydroélectricité à un creux historique en 2018. Les recettes d'Énergie NB sont de 30 à 40 millions de dollars plus basses que les prévisions.

La dernière fois qu'Énergie NB a connu une si faible production remonte à 1988 , précise le porte-parole de la société de la Couronne, Marc Belliveau, au sujet des résultats de sept barrages hydroélectriques entre avril et septembre 2018.

Les résultats financiers d’Énergie NB pour le second trimestre font état d’une perte de 9 millions de dollars durant les six premiers mois de l’exercice financier courant. Cette perte est aussi attribuée à des événements météorologiques défavorables.

Énergie NB n'a pas pu retenir l'eau du fleuve Saint-Jean dans son barrage de Mactaquac au printemps 2018 Photo : Énergie NB

Énergie NB exploite trois grands barrages hydroélectriques sur le fleuve Saint-Jean à Grand-Sault, Beechwood et Mactaquac, et quatre barrages moins imposants sur les rivières Sainte-Croix, Tobique, Sisson et Nepisiguit.

La société d’énergie compte sur ces barrages pour produire plus de 2700 gigawattheures d’électricité par année, d’une valeur d’environ 200 millions de dollars. L’objectif a facilement été atteint la plupart des années depuis 2003. Cependant, les barrages n’ont atteint que 69 % de l’objectif en 2018.

L’impact des inondations printanières...

Les problèmes ont commencé en avril, quand le dégel rapide a entraîné des inondations historiques par endroits le long du fleuve Saint-Jean.

Plusieurs collectivités le long du fleuve Saint-Jean sont inondées, comme Sheffield ci-dessus. Photo : Gracieuseté Jason McCoy

Le volume d’eau a surpassé les capacités des barrages à un point tel que les évacuateurs de crue ont dû être employés, au détriment de la production d’électricité.

...Puis le temps sec

Le problème s’est aggravé au cours de l’été en raison du temps anormalement sec dans les régions drainées par ces cours d’eau, dont le nord du Nouveau-Brunswick.

Tout le nord de la province était sec , indique la météorologue chez Environnement Canada, Jill Maepea. Si je compile seulement le nord de la province cet été, ils n’ont reçu que 65 % [des précipitations normales].

Les faibles précipitations ont coulé la production d’hydroélectricité, entraînant une chute des exportations vers les États-Unis cet été.

Énergie NB a raté ses objectifs financiers les trois dernières années et se trouve sous la cible de 62,3 millions de dollars cette année encore.

La province s’attendait à une réduction de 45,6 millions de dollars en retours sur investissements dans la mise à jour économique du second trimestre, plus tôt ce mois-ci.

Le recul s’explique en grande partie par les problèmes attribués aux barrages hydroélectriques.

L'inquiétude des changements climatiques

Énergie NB pointe du doigt les changements climatiques pour la hausse des coûts et ses résultats financiers à la baisse.

La tempête de verglas du temps des Fêtes en 2013, suivies de la tempête post-tropicale Arthur en 2014, combinées avec la tempête de verglas en janvier 2017, ont ensemble coûté 65 millions en réparation et nettoyage sur cinq ans.

À ce stade, Énergie NB ne peut pas dire que cette variation est le résultat des changements climatiques, mais nous examinons pour voir si une tendance se dégage. Marc Belliveau, porte-parole d’Énergie NB

Malgré l’impact des inondations et les faibles précipitations sur la performance du secteur hydroélectrique en 2018, Marc Belliveau précise qu’Énergie NB ne classe pas ces phénomènes dans la même catégorie que les dommages causés par les tempêtes antérieures.

Avec les informations de Robert Jones de CBC