Une femme d'Elsipogtog blâme la mort de sa sœur sur le trafic humain à Moncton

Kayla Peters s’appuie sur les nombreuses histoires que sa sœur, Tiffany Peter, lui a racontées avant sa mort, à l’âge de 28 ans, le 21 septembre passé.

Ils ont menacé ma sœur de la vendre à un autre gars dans une nouvelle ville. C’est là que j’ai cliqué avec la traite de la personne. Kayla Peter, la sœur de Tiffany Peter

Tiffany Peters prenait de la drogue de façon récréative lorsqu’elle était adolescente, mais a commencé à consommer des drogues dures il y a cinq ans, lorsqu’elle a laissé son petit ami et ses deux enfants.

Kayla Peters raconte que sa sœur lui a dit qu’elle était forcée de se vendre parce qu’elle devait de l’argent à un groupe d’hommes pour de la drogue. Ces hommes ont d'ailleurs prétendu avoir des vidéos sexuelles qui la mettaient en vedette et menaçaient de les montrer à sa famille.

Kayla Peters,à droite, et sa grande soeur, Tiffany. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté : Kayla Peters

Dès lors, et ce pendant un an, Tiffany Peters a été battue, violée, et toujours selon sa sœur, droguée. Les hommes menaçaient de s’en prendre à ses enfants si elle ne faisait pas ce qu’ils voulaient.

Dans sa lettre de suicide, elle a demandé un test [toxicologique], comme un test de dépistage de drogues. [...] Elle mentionne [aussi] qu’elle a été violée [...] , souligne Kayla Peters.

Tiffany Peter essayait par tous les moyens de sortir de ce monde durant les derniers mois de sa vie. Elle patientait par ailleurs sur une liste d’attente pour un lit dans un centre de réadaptation et s’est rendue à la police.

Ils lui ont dit que ce n’était que les effets de la drogue, qu’elle était paranoïaque et qu’elle devrait aller voir un thérapeute. Kayla Peter, la sœur de Tiffany Peter

Elle considère que sa sœur fait partie des femmes autochtones disparues et assassinées.

Je dis assassinée puisque c’est techniquement commettre un meurtre que de pousser quelqu’un au suicide, lui donner l’impression qu’il n’a pas le choix , explique-t-elle.

Tiffany Peters est morte le 21 septembre dernier. Photo : Radio-Canada / Mike Heenan/CBC

Un problème répandu

Barbara Gosse est la PDG du Centre Canadien Pour Mettre Fin À La Traite Des Personnes.

Elle indique que les victimes de la traite des personnes ne reçoivent souvent pas l’aide nécessaire lorsqu’ils se présentent à la police ou aux travailleurs de première ligne.

Souvent, les victimes qui ont vécu à travers de pareils traumatismes ont de la difficulté à bien expliquer leur situation à quelqu’un qui n’a pas été formé [d’une façon qu’il peut comprendre] , explique Barbara Gosse.

Elle souligne que plus de 90 % des victimes de la traite des personnes au Canada sont nées dans le pays.

19 plaintes dans la dernière décennie

La porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au Nouveau-Brunswick, Jullie Rogers-Marsh, ne peut commenter le dossier de Tiffany Peters pour le moment, sauf pour dire que sa mort fait l'objet d'une enquête.

Jullie Rogers-Marsh affirme que la GRCGendarmerie royale du Canada attend les résultats de l’autopsie, mais ne sait toujours pas quand le rapport sera achevé.

Elle indique toutefois que dans les 10 dernières années, la GRCGendarmerie royale du Canada au Nouveau-Brunswick a ouvert 19 dossiers liés au trafic humain. De ceux-ci, certains concernaient la prostitution et d’autres, des immigrants forcés à travailler.

Avec les informations de Vanessa Blanch de CBC et Oscar Baker III