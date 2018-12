L’objet le plus lointain à ce jour est détecté dans notre système solaire

L'astre le plus éloigné observé à ce jour dans notre système solaire a été détecté par des astrophysiciens américains.

C'est le premier objet de notre système détecté à une distance plus de 100 fois supérieure à celle de la Terre par rapport au Soleil.

L’objet nommé 2018 VG18 a reçu le surnom « Farout » en raison de son emplacement extrêmement éloigné, à une distance d’environ 120 unités astronomiques (UA).

Une unité astronomique est définie comme la distance entre la Terre et le Soleil. À ce jour, l’objet du système solaire le plus éloigné était Éris, située à environ 96 UA.

Par comparaison, Pluton se trouve à environ 34 UA. Farout est donc plus de trois fois et demie plus éloigné que la planète naine.

L’objet 2018 VG18 a été découvert par des chercheurs de l’Institut Carnegie pour la science dans le cadre des recherches pour trouver l’éventuelle neuvième planète, la fameuse planète X.

En octobre dernier, la même équipe avait détecté un autre objet extrêmement éloigné du Soleil, bien au-delà de Neptune. Cet objet situé à environ 80 UA avait été surnommé « the Goblin ».

2018 VG18 est beaucoup plus éloigné et se déplace beaucoup plus lentement que n'importe quel autre objet du système solaire observé à ce jour. Il faudra donc quelques années pour déterminer complètement son orbite. Scott Sheppard

Si les simulations actuelles concernant l’existence de ces astres ne prouvent pas qu'il y a une autre planète massive dans notre système, elles sont une preuve supplémentaire que quelque chose d'énorme se trouve à ses confins, estiment les chercheurs.