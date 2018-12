Un poète manitobain remporte un concours international de poésie italien

Un texte de Julien Sahuquillo

Pour Laurent Poliquin, participer à ce concours est un défi personnel sans grande attente.

« J’ai concouru dans la section française dans l’espoir d’être un peu finaliste. Il y a un flot de candidatures absolument incroyable et sortir du lot, même être finaliste, c’est déjà quelque chose », reconnaît-il.

Le texte de Laurent Poliquin évoque les difficultés de l’immigration. Des difficultés qui sont toujours actuelles.

« Je mélange une thématique de difficulté humaine et je fais intervenir la réflexion sur la langue et la poésie en même temps », explique l’écrivain.

Le jury du concours est composé d’écrivains et de poètes reconnus qui jugent les textes à l’aveugle, sans connaître le nom des auteurs.

Lorsque Laurent Poliquin a appris qu’il avait remporté la première place de sa catégorie, il a été surpris, mais très content.

« Il y a une médaille qui vient avec ça, un certificat et 800 $ », précise-t-il avec une certaine fierté.

Mais ce qui l’intéresse avant tout, c’est de faire rayonner la littérature franco-manitobaine.

L’intérêt pour moi c’est de faire sortir la littérature d’ici. C’est montrer qu’on est là et qu’on existe. On est petit, mais on veut être aussi sur la place du monde.

Laurent Poliquin, écrivain et poète