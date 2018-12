Les municipalités du Nord-Ouest demandent un prix de l’électricité régional

La requête est faite par l'intermédiaire de la Northwestern Ontario Municipal Association (NOMA).

Dans un communiqué, la présidente de NOMANorthwestern Ontario Municipal Association , Wendy Landry, affirme que l’association et la plupart des citoyens du Nord-Ouest de la province croient fermement qu’ils devraient profiter de la présence de plusieurs centrales de production hydroélectrique à faible coût situées un peu partout dans la région.

L’association appuie ainsi la proposition d’un groupe de travail de l'organisme Common Voice Northwest.

Ce groupe de travail estime que les clients du Nord-Ouest pourraient voir leur facture d’électricité réduite de 20 % si le système de tarification régional était appliqué.

Le maire de Greenstone, Rénald Beaulieu, rappelle que les gens du Nord doivent consommer davantage d’électricité.

On parle d’hivers beaucoup plus intenses alors que certains chauffent leur maison à l'électricité. Nous sommes obligés de brancher nos automobiles. [Un prix plus bas] deviendrait avantageux pour nos citoyens.

Rénald Beaulieu, maire de Greenstone