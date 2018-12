Hausse de taxes de 3,5 % à Lévis en 2019

L'administration de Gilles Lehouillier va encore passer à côté de son objectif de limiter la hausse de taxation à l'inflation en 2019. Les résidents et les commerçants de Lévis vont voir leur facture de taxes augmenter de 3,5 % en moyenne au cours de la prochaine année, alors que l'inflation projetée est de 2,1 %.

Un texte de Louis Gagné

Le maire Lehouillier a présenté lundi le budget de fonctionnement 2019 de la Ville de Lévis. La municipalité prévoit dépenser 285,9 millions de dollars au cours du prochain exercice financier, une augmentation de 18,14 millions (6,8 %) par rapport à 2018.

Gilles Lehouillier admet que l’imposition d’une hausse de taxes supérieure à l’inflation a été un « choix difficile », mais nécessaire, qu’il attribue principalement à l’essor de la municipalité et à sa « très faible marge de manœuvre ».

« Pour répondre à cet essor et au rattrapage nécessaire dans la mise à niveau de nos infrastructures, nous devons investir davantage, comme c’est le vas dans les grandes villes en pleine croissance », a fait valoir le maire.

Le maire de Lévis Gilles Lehouillier en compagnie du directeur général Simon Rousseau Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

On n’en a pas de marge de manœuvre. C’est simple, on n’en a pas. Gilles Lehouillier, maire de Lévis

94 $ de plus

L’augmentation de taxation de 3,5 % représente un montant moyen de 94 $ pour les propriétaires d’une résidence unifamiliale évaluée à 288 000 $. La hausse projetée est la même pour les secteurs résidentiel et commercial.

En raison des dettes des anciennes villes datant d’avant la fusion, les augmentations de taxes varient d’un secteur à l’autre.

Les résidents du quartier Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy vont subir la hausse moyenne la plus élevée, soit 104 $ (4 %), tandis que ceux de l’ancienne ville de Lévis auront droit à l’augmentation la plus faible, c’est-à-dire 83 $ (3,1 %).

Parmi les moins taxés

Malgré ces augmentations, Gilles Lehouillier a tenu à souligner que les résidents et les commerçants de Lévis avaient la deuxième charge fiscale la plus basse parmi les dix plus grandes villes du Québec.

Seuls les contribuables de Saguenay (2629 $) paieront moins de taxes que ceux de Lévis (2758 $) en 2019.

À titre comparatif, ceux de Terrebonne, une municipalité comparable à Lévis en termes de population et de croissance, paient en moyenne 3278 $ par année.

Investissements « sans précédent »

La Ville de Lévis a profité de la présentation de son budget pour dévoiler son programme triennal d’immobilisations (PTI) 2019-2020-2021. Elle prévoit investir 358,3 millions de dollars dans ses infrastructures d’ici 3 ans.

La municipalité a l’intention d’entreprendre un « programme sans précédent » de travaux sur les axes routiers ainsi que sur les infrastructures souterraines.

Au cours des 3 prochaines années, Lévis investira environ 50 millions dans la réfection des rues, des bordures et des trottoirs et 66 millions dans la mise à niveau des aqueducs et des égouts.

Budget 2019, Ville de Lévis (variation annuelle entre parenthèses) Masse salariale : 131,9 M$ (+ 4,6 %);

Autres dépenses : 97,9 M$ (8,2 %);

Services de la dette : 56,1 M$ (9,6 %);

Total : 285,9 M$ (6,8%). Source : Ville de Lévis

Fluidité de la circulation

Selon Gilles Lehouillier, plus de la moitié (2 % sur 3,5 %) de la hausse de taxes est attribuable aux investissements dans les infrastructures.

Le maire assure que ces travaux sont essentiels, en particulier ceux effectués sur le réseau routier. Il rappelle que la fluidité de la circulation est la « priorité numéro un » des résidents de Lévis.

Le prolongement de la rue Saint-Omer à 4 voies, jusqu’à l’autoroute 20, aura droit à une enveloppe de 31,8 millions. La finalisation des travaux du viaduc Saint-Rédempteur se verra quant à elle allouée une somme de 10,4 millions.

Un montant de 18,3 millions de dollars est inscrit au PTI pour la construction du Complexe aquatique multifonctionnel, tandis que le projet de Maison de la musique et d’école de danse recevra 4,7 millions.

Le budget 2019 et le PTI devraient être adoptés à l’unanimité lundi soir, lors de la séance du conseil municipal des élus de Lévis.