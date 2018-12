Cinq anecdotes sur l’hiver albertain au début du XXe siècle

Un texte d'Axel Tardieu

Hilaire Fortier, 90 ans, et Juliette Richard, 87 ans, ne se connaissent que depuis vingt ans. Mais, lorsqu'il s'agit de leur enfance, on leur trouve vite des points communs. Leurs familles respectives ont quitté le Québec, au tout début du 20e siècle, pour s'offrir de grands espaces en Alberta.

Le père de Juliette Richard a fait le voyage avec ses trois frères pour alléger le quotidien d'une mère qui n'arrivait pas à joindre les deux bouts dans une famille de 12 enfants. Arrivé en 1912 en Alberta, il achète quelques années plus tard 160 acres à 200 km au nord d'Edmonton pour la somme de dix dollars.

Un pari risqué, mais qui offrait plus d'opportunités à l'époque pour beaucoup de Québécois. Hilaire et Juliette se remémorent cinq anecdotes du passé, chacun à leur manière.

Des hivers plus rudes qu'aujourd'hui

« Quand il y avait des grosses tempêtes, les chemins en terre entourés d'arbres gardaient la neige qui pouvait former des murs de plus de deux mètres », se rappelle Hilaire Fortier. « C'était vraiment très, très froid », confirme Juliette Richard qui vivait dans un petit hameau isolé de tout appelé Normandeau.

« Mon père devait parfois aller au village le plus proche pour vendre de la crème. Parfois, il partait de la maison avec une canisse [bidon] de crème vide qu'il remplissait d'eau bouillante et sur laquelle il pouvait s'asseoir. Mais, au retour en fin de journée, son manteau en peau de vison ne lui suffisait pas. Il marchait en arrière du traîneau pour ne pas geler. Les chevaux connaissaient le chemin vers la maison », se rappelle la Franco-Albertaine.

Même si, en ce temps, les premières voitures Ford T sont déjà en production, le moyen de transport privilégié est bien le traîneau tiré par deux chevaux. Pour le trajet vers l'école, on y ajoute, par dessus, une caboose.

« C'était une petite maisonnette dans laquelle on pouvait tenir à six », raconte Hilaire Fortier. « Il y avait même un poêle, un petit baril avec une cheminée pour se réchauffer pendant le trajet ». Ce souvenir, Juliette Richard n'aime pas se le remémorer. « Je n'aimais pas l'hiver... Ma soeur Denise adorait aller à la messe en caboose, pas moi. Quel danger ce poêle! On pouvait prendre feu ».

Hilaire Fortier, 90 ans, s'est passionné pour la généalogie de sa famille dont les données remontent jusqu'en 1633, en France. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

L'école en français ? Une rareté

Les Fortier ont quitté Ripon, au Québec, pour Vimy, à 70 km au nord d'Edmonton, en 1902. Hilaire Fortier a suivi ses premiers cours à six ans, l'âge normal à l'époque. Mais pas sans effort de la part de Rosario, son père.

« Il est entré au conseil scolaire et a réussi à faire engager une institutrice francophone catholique pour la première fois avec l'aide d'autres voisins francophones... notre père voulait qu'on apprenne en français ».

La petite Juliette Richard, elle, a suivi un enseignement en anglais, mais à la maison, le français était la langue officielle. « Mon père voulait qu'on reste bilingue », conclut-elle.

Hockey, cartes... et danses !

« On travaillait moins dans les champs en hiver à cause du soleil qui se couchait plus tôt, donc on avait plus de temps pour s'amuser ». Lorsqu'il n'y a pas école, l'activité principale de l'hiver pour Hilaire Fortier et ses voisins, c'est le hockey. Même le père du hameau est de la partie.

Chez les Fortier, il n'était pas rare d'entendre des notes de musique les soirs d'hiver. Chaque membre de la famille jouait d'un instrument. Photo : Courtoisie - Hilaire Fortier

Une fois la nuit tombée, lui et ses proches jouent aux cartes. Mais le rendez-vous qu'il affectionne le plus, c'est les danses en fin de semaine. « On se retrouvait avec d'autres voisins dans des maisons et on organisait des soirées dansantes, surtout les vendredis », se rappelle-t-il.

Le père et le grand-père jouent du violon, lui de l'accordéon, l'un de ses frères est à la flûte et ses deux soeurs s'adonnent à la guitare ou au piano. « On faisait des danses carrées, ou des danses rapides comme le rigodon. »

Des souvenirs que ne partage pas vraiment Juliette Richard. Sa famille vit alors plus loin dans les prairies, dans un hameau isolé de tout. « Le soir, on avait juste une petite lampe pour toute la maison, on ne jouait pas aux cartes, on ne lisait pas de livres », note-t-elle. « Chez le frère de maman, ça chantait et ça dansait, mais pas chez nous ».

La tradition de la tarte mise à l'encan

Hilaire se rappelle les veillées dans la salle de l'église. Chaque femme de la paroisse apporte une tarte, mise aux enchères. Les hommes mariés tentent de découvrir quel gâteau est l'oeuvre de leur épouse, au risque de se mettre dans une situation délicate.

Pour les célibataires, c'est aussi l'occasion de rencontrer une prétendante. « Celui qui misait le plus gagnait le droit de manger la tarte et la compagnie de la fille pour le souper », explique Hilaire Fortier. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a rencontré sa femme Germaine Dusseault, en 1948.

« J'ai su des années plus tard que la tarte avait, en réalité, été faite par sa soeur ».

Juliette Richard aussi a connu cette tradition qu'elle appelle la box social, avec une boîte qui contenait un gâteau. « À Normandeau, on faisait ça juste à l'automne... moi je le faisais aussi pour me faire un peu d'argent », avoue-t-elle.

Juliette Richard, 87 ans, s'est beaucoup investi dans l'écriture de l'histoire de sa famille, au point d'aller en France retrouver ses racines et d'organiser une réunion des Richard a Québec. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Priorité au fait-maison

Début 1900, il est extrêmement rare d'aller acheter son épicerie dans les commerces des grandes villes. Chez les Fortier et les Richard, prendre soin de la ferme et des champs fait partie du quotidien. Les légumes cuisinés à la maison viennent du jardin, les oeufs du poulailler et le lait des vaches.

« On récoltait les légumes à l'automne, on les mettait ensuite dans des pots qui étaient stockés aux sous-sols, plus frais et à l'écart de la lumière », se rappelle Hilaire. « On ne mourrait pas de faim, mais on n'avait pas beaucoup de choix », souligne Juliette.

« On voyait jamais de laitue pendant l'hiver, encore moins des bananes et les pommes devaient être achetées avant qu'il fasse trop froid sinon elles gelaient sur le chemin du retour ».

Les vêtements sont cousus par la mère de famille et la fourrure, qui sert de couverture en hiver, est faite à partir de peaux de vache.

Chaque ferme a un puits avec de l'eau « dure » utilisée pour étancher la soif des animaux, de la famille et faire la cuisine. Mais pour savonner le linge et se laver les cheveux, l'eau douce est préférable. « En été, on utilisait l'eau de pluie et, en hiver, on faisait fondre de la neige tous les jours », se rappelle Juliette Richard.

Quand l'enseignante retraitée compare son enfance avec celle des bambins d'aujourd'hui, elle regrette les effets pervers de la société de consommation. « Nous gâtons trop nos enfants. Ils n'apprennent plus à créer des choses par eux-mêmes. À l'époque, on s'amusait en faisant des rivières avec des cailloux et on s'imaginait plein de choses ».