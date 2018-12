Un lutin de Noël devient la mascotte d’une campagne de prévention policière

Sur Instagram, Facebook et Twitter, l'agent Nickel, un lutin de Noël, rejoue diverses situations à risques dans un décor de poupée Barbie : conduite en état d'ébriété, vols, fraudes bancaires, cellulaires au volant, etc. Le lutin en uniforme anime gaiement des messages de prévention sur les réseaux sociaux de la police du Grand Sudbury (SPGS), en Ontario.

Un texte de Maud Cucchi

L’agent Nickel revient pour la troisième année consécutive sur les profils en ligne du SPGS.Service de police du Grand Sudbury

La saga proposée par le service de communication du corps policier s’accompagne du mot-clic saisonnier #ElfOnTheShelf, très prisé à Noël auprès des amateurs de lutins qu’ils photographient dans toutes les situations possibles et imaginables.

Le lutin baptisé agent Nickel rappelle aux internautes les risques associés à l'utilisation d'un téléphone cellulaire au volant d'un véhicule. Photo : service communication de la police de Sudbury

Un bon coup de marketing numérique , se félicite Kaitlyn Dunn, l’instigatrice du projet au sein du service des communications de la police du Grand Sudbury.

On remarque une pointe d’affluence et d’abonnés sur nos réseaux sociaux à l’apparition du policier Nickel, en décembre. Le public nous le réclame et interagit davantage avec nos messages. Kaitlyn Dunn, coordonnatrice des communications pour la police du Grand Sudbury

Comme le veut la tradition, l’agent Nickel est descendu du Pôle Nord début décembre et y retournera le jour de Noël.

Inspiré du livre pour enfants The Elf on the Shelf : A Christmas Tradition, il a fait sa toute première apparition au service de police du Grand Sudbury en décembre 2016.

Commandé par le département des communications, il a rapidement pris du galon dans un uniforme à l’effigie de la police locale.

Le costume provient de l’ourson promotionnel de l’organisation, confirme le service de police. Les deux spécimens avaient la même taille.

L’agent Nickel est mis en scène dans diverses situations, incluant les plus acrobatiques. Dans les vestiaires de la police, il rappelle le comportement à adopter pour prévenir les vols d’effets personnels. Photo : service communication de la police de Sudbury

La première année, nous l’avons mis en scène pour présenter les différentes unités et exposer le matériel que nous utilisons. Nos collègues nous le réclamaient dans les services afin de se faire connaître et de passer leur message. L’année suivante, nous avons commencé à l’intégrer à nos avis de prévention. Kaitlyn Dunn, coordonnatrice des communications pour la police du Grand Sudbury

Le lutin Nickel présente la nouvelle recrue du service de police du Grand Sudbury, un chien-berger déployé à l’unité tactique de l’équipe de patrouille. Photo : service communication de la police de Sudbury

La campagne de communication, qui n’est pas dénuée d’humour, connaît un franc succès tant auprès de l’équipe de police que des internautes, qui accueillent chaleureusement le retour du lutin en décembre.

Quant aux critiques qui questionnent ouvertement la gestion des ressources du service de police, elles reçoivent une réplique dans le ton de la campagne : Visiblement vous ne partagez pas notre amour de la culture elfique.

Ça ne nous prend que quelques minutes à réaliser ces images et le résultat est une réussite. Nous sommes parvenus à créer une attente auprès du public. Ça facilite aussi notre interaction avec la communauté. Kaitlyn Dunn, coordonnatrice des communications pour la police du Grand Sudbury

De quoi redonner un souffle d’hiver inspiré aux campagnes de prévention policière.