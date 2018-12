May confrontée à une motion de censure avant que le Parlement britannique ne vote sur le Brexit

Cette nouvelle journée fertile en rebondissements à Westminster trouve sa source dans un engagement pris dimanche par le Parti travailliste. Pressé par plusieurs formations d'opposition, le parti de M. Corbyn a alors promis de contraindre Theresa May à faire voter le Parlement sur le Brexit avant Noël.

Le vote à la Chambre des communes était prévu à l'origine le 11 décembre, mais la première ministre a décidé de le reporter pour éviter d'être mise en minorité. Dirigeant un gouvernement minoritaire, soutenu par des unionistes nord-irlandais, les conservateurs de Mme May semblaient certains de perdre ce vote.

Mise au défi par M. Corbyn, la chef du Parti conservateur a profité lundi matin d'une première allocution au Parlement depuis son retour de Bruxelles pour annoncer que le scrutin aurait lieu dans la semaine du 14 janvier.

De nombreux membres de la Chambre souhaitent vivement que nous prenions une décision rapide. Nous avons l'intention de reprendre le débat [à Westminster] dans la semaine qui débute le 7 janvier et d'organiser le vote la semaine suivante.

Quelques heures plus tard, M. Corbyn a confirmé le dépôt d'une motion de censure visant directement la première ministre.

Si le vote devait être adopté à la Chambre des communes, la première ministre ne serait pas contrainte à démissionner. Par convention, elle devrait toutefois demander une dissolution du Parlement et la tenue d'élections législatives anticipées.

« Il est très clair que c'est mauvais, inacceptable que nous devions attendre près d'un mois avant d'avoir un vote significatif sur cet enjeu crucial pour l'avenir du pays », a expliqué le chef travailliste.

La première ministre a obstinément refusé qu'un vote ait lieu à la date convenue, elle refuse de permettre qu'un vote ait lieu cette semaine, et maintenant, elle pense que le vote aura lieu le 14 janvier, presque dans un mois. C'est inacceptable.

La semaine dernière, Mme May a remporté un vote de défiance tenu à l'intérieur de son propre parti, grâce au soutien de 200 députés. Pas moins de 117 autres ont toutefois voté contre elle, ce qui illustre à quel point son leadership est fragile.

Malmenée jeudi et vendredi à Bruxelles, où les dirigeants européens ont fait peu de cas des nouvelles requêtes de Londres, la première ministre a par ailleurs réaffirmé son hostilité à tout nouveau référendum sur le Brexit, une initiative qui n'aboutirait selon elle qu'à saper la confiance des Britanniques.

Le gouvernement juge qu'un nouveau référendum creuserait les divisions et trahirait la volonté des Britanniques qui ont voté en juin 2016 pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Une partisane d'un second référendum sur le Brexit brandit des drapeaux de l'Union européenne et du Royaume-Uni devant le Parlement britannique, avant la déclaration de la première ministre May. Photo : Getty Images / TOLGA AKMEN