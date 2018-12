Les élus caquistes de l'Outaouais déposent leur bilan

Même si le gouvernement n'est en place que depuis un peu plus de deux mois, l'heure des bilans a sonné pour les élus caquistes de l'Outaouais au terme d'une mini-session de deux semaines.

Les députés Robert Bussière, Mathieu Lacombe et Mathieu Lévesque ont rappelé dès le début de la rencontre de presse que la Coalition avenir Québec (CAQ) a réussi, là où toutes les autres formations politiques avaient échoué depuis 1976, en faisant élire trois députés en Outaouais, ne laissant que Pontiac et Hull aux libéraux.

Les trois priorités de la CAQ dans la région demeurent l’autoroute 50, un nouvel hôpital pour l'Outaouais et l’augmentation de l’offre de service à l'Université du Québec en Outaouais (UQO).

Le ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau Mathieu Lacombe a martelé que de grands progrès ont été réalisés depuis l’élection et que des efforts considérables sont faits pour être à l’écoute des citoyens de l’Outaouais et mener à terme les différents projets.

Parmi ceux-ci, figure en tête de liste, l’élargissement de l’autoroute 50 et la sécurisation de certains tronçons. Le ministre Lacombe a de nouveau fait valoir que l'élargissement de l'autoroute, et ce, sur toute sa longueur, est une vraie priorité pour la CAQ.

Sur le dossier de l’autoroute 50, la bonne nouvelle c’est que ça avance rondement, parce que nous nous rendons compte qu’il y a des portes qui n’avaient pas été ouvertes dans le passé. La 50 quand est-ce qu’elle va être terminée? Personne ne le sait. L’engagement que nous avons pris c’est de donner un échéancier le plus rapidement possible pour que les gens comprennent quand ça sera terminé , a fait valoir M. Lacombe.

La santé au coeur des priorités

Les élus de la CAQ ont rappelé qu’ils sont à l’écoute de la population et que la nomination d'un mandataire spécial pour rétablir le lien de confiance entre la population et leur système de santé au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais en est une preuve.

Mathieu Lacombe a soutenu qu’il était important qu’il y ait un lien de confiance fort entre la population et son système de santé. Or, ce lien de confiance est visiblement ébranlé, selon lui.

Je pense qu’il y avait des inquiétudes au niveau de la gestion aussi, mais vous savez notre rôle n’est pas de montrer du doigt ce qui ne fonctionne pas au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSSO), aujourd’hui notre rôle c’est de dire qu’il y a un lien de confiance qui a été ébranlé et ça nous l’avons vu très clairement , a mentionné le ministre de la région.

Dans un deuxième temps, le ministre Lacombe et le député de Chapleau Mathieu Lévesque ont rappelé l’engagement de la CAQ vis-à-vis la construction d'un hôpital régional.

Les représentants caquistes sont bien au fait qu’il y a un scénario qui a circulé durant la campagne électorale, celui de l’agrandissement de l'hôpital de Hull, qu’ils ne peuvent pas nier que ça existe et qu’il y a des gens favorables à ça, mais ils souhaitent un nouvel hôpital en Outaouais et ils ont réitéré que c’est sur ce scénario qu’ils travaillent , a précisé le ministre Lacombe.

Nous, nous voulons un nouvel hôpital en Outaouais, c’est là-dessus que nous travaillons. Le ministère fait une analyse, en même temps nous ne voulons pas nous diriger dans un mur. Quel est le meilleur projet pour l’Outaouais? C’est ce que nous voulons livrer et c’est là-dessus que nous travaillons , a ajouté M. Lacombe.

Éducation postsecondaire

Pour sa part, le député Robert Bussière a affirmé que la CAQ vise à augmenter l’offre de programme en éducation postsecondaire.

Nous sommes convaincus que cette offre contribuera à faire avancer la région et inciter les jeunes familles à s’y établir , a-t-il ajouté.

Les trois élus ont conclu la séance en répétant qu’ils vont rester humbles et proches des citoyens tout en laissant entre-ouverte la porte à des collaborations avec les partis de l’opposition.