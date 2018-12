La déesse des mouches à feu réalisé par Anaïs Barbeau-Lavalette financé par la SODEC

Le prochain film de Sophie Dupuis, Souterrain, est aussi sur la liste de 11 longs métrages que financera la SODEC. Le film raconte l'histoire d'un mineur d'une vingtaine d'années nouvellement diplômé en sauvetage, qui se voit forcé de descendre sous terre à la suite d’une explosion. Ses collègues et amis sont en danger et il a la ferme intention de les ramener vivants.

Les réalisatrices Anaïs Barbeau- Lavalette et Sophie Dupuis Photo : Radio-Canada / Mathieu Arsenault/Olivier Lalande

Ces 11 films s'ajoutent à l'annonce en mai dernier du financement de 12 longs métrages de fiction.

Les comédies des réalisatrices Miryam Bouchard, Mon cirque à moi, de Maryanne Zéhil, La face cachée du baklava et de Patricia Chica pour Montreal Girls, un film en anglais, ont obtenu leur financement.

Du côté des drames, outre les longs métrages d'Anaïs Barbeau-Lavalette et Sophie Dupuis, ceux de Caroline Monnet pour Bootlegger, de Kaveh Nabatian pour Sin La Habana (en anglais et en espagnol) et de Jesse Noah Klein pour Like a House on Fire (en anglais) ont passé l'étape de la SODEC.

Trois films de genre sont aussi sur la liste. Crépuscule pour un tueur de Raymond St-Jean, Nadia, butterfly de Pascal Plante et Adam change lentement de Joël Vaudreuil la complètent.

En mai dernier, la SODEC avait annoncé le financement de 12 films, dont Mytho d'Émile Gaudreault, Merci pour tout de Louise Archambault, La beauté du monde d'André Forcier, Jeune Juliette d'Anne Émond, Apapacho, une caresse pour l'âme de Marquise Lepage, Matt et Max de Xavier Dolan et My Salinger Year, un film en anglais de Philippe Falardeau.

Proche de la parité

Début 2017, la SODEC annonçait un plan d'action pour l’atteinte de la parité des genres d’ici 2020. À cette époque, la SODEC soulignait que, si les écoles de cinéma et de télévision forment autant d'hommes que des femmes, seulement 20 % des films de ces dernières sont financés.

La parité n'est pas encore atteinte, mais sur les 23 films financés par la SODEC, 10 seront réalisés par des femmes et 13 par des hommes.