Rivière Lorette : Labeaume s'en prend au ministère de l'Environnement

Un texte de Nicolas Vigneault

« La faute, ce sera le ministère de l’Environnement. Ça fait des années qu’ils sont pointilleux. Leur lenteur, leur façon de travailler, c’est épouvantable, c’est de l’inertie totale », a pesté le maire, cherchant ses mots par moment pour qualifier le travail du Ministère.

Les premières inondations dans le secteur de L'Ancienne-Lorette ont eu lieu en 2005 a rappelé le maire Labeaume. Les premiers documents pour la réalisation de travaux dans le secteur ont été transmis au ministère en 2012.

On ne parle pas d'un barrage [...] ce sont des berges. Régis Labeaume, maire de Québec

« Comment vous voulez qu'on travaille dans cet environnement-là? », a demandé le maire, qui a été appuyé sans réserve par les conseillers de Québec 21 dans sa charge contre le Ministère.

Au départ, les derniers travaux pour diminuer le risque d'inondations à Québec et à L'Ancienne-Lorette devaient débuter en 2018. Selon les derniers échéanciers discutés lundi en comité plénier, ces travaux débuteront plutôt en 2020.

Jusqu'à maintenant la Ville de Québec a dépensé 36 millions de dollars dans ce dossier et il reste environ 10 millions à investir, notamment pour construire un canal de crue et un pont d'accueil. Il faudra aussi pérenniser les travaux temporaires qui ont déjà été réalisés.

« Ça commence à être serré et à un moment donné, on ne sera plus capable de comprimer », a précisé Daniel Lessard, directeur du service de l'ingénierie à la municipalité. Il a fait référence aux discussions répétées que le service doit avoir pour répondre aux nombreuses questions du ministère de l'Environnement.

M. Lessard a même indiqué qu'il songe à réduire les délais pour réaliser les plans et les devis, même si cela se traduit par des plans de moindre qualité.

Régis Labeaume a d'ailleurs fait un vif plaidoyer pour une intervention gouvernementale.

« Ça fait 13 ans qu’on est sur le dossier, il faut dénoncer ça! J’espère que le gouvernement de M. Legault va faire quelque chose, ça ne peut pas continuer comme ça », a dénoncé M. Labeaume.

Deux ans pour un bassin de rétention

Un autre dossier a fait bondir le maire de Québec lors de l'étude du budget de la Ville de Québec.

Le service de gestion des immeubles a indiqué qu'il était en attente des autorisations nécessaires du ministère de l'Environnement pour l'aménagement d'un bassin de rétention adjacent à un garage municipal. « Ça fait combien de temps que vous attendez? », a demandé le maire.

« Ça fait deux ans », a répondu Jean Rochette, directeur du service de la gestion des immeubles. « Deux ans pour un bassin. Bravo le ministère », a lancé avec découragement le maire Labeaume.

Des travaux majeurs sur l'autoroute Félix-Leclerc

Les automobilistes devront s'armer de patience cet été, puisque la Ville de Québec devra carrément éventrer l'autoroute Félix-Leclerc à la hauteur de Pierre-Bertrand.

La direction du service de l'ingénierie a confirmé qu'il faudra faire passer sous l'autoroute une canalisation majeure qui permettra de diriger l'eau de pluie provenant du nord de la ville vers la rivière Saint-Charles plus au sud.

« On va faire les travaux durant l'été alors qu'il y a moins de circulation », a affirmé Guy Laliberté, directeur des réseaux périphériques à la Ville.

Les travaux qui vont durer quelques semaines permettront d'éviter des débordements observés au cours des dernières années dans le secteur nord de Québec, dont Charlesbourg. La Ville doit aussi arrimer ses travaux avec ceux du ministère des Transports.