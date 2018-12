La fermeture temporaire de la passerelle Atwater fait des mécontents

La passerelle, située juste en face du marché Atwater, doit être rénovée à partir de février, afin de « prolonger sa durée de vie utile et maintenir un niveau de sécurité adéquat », indique Parcs Canada.

La structure, qui date de 1984, aura, à la fin des travaux, un nouveau tablier de béton, un système de drainage tout neuf, des piles rénovées et une couche de peinture fraîche. Un appel d’offres a été lancé par Parcs Canada afin d’accorder le contrat de réalisation des travaux.

Les opérations nécessitent la fermeture de la passerelle pour une durée de dix semaines, ce qui n’est pas du goût de l’Association pour la mobilité active du Canal-de-Lachine. Une pétition électronique, signée pour l’instant par 116 personnes, a été déposée sur le site web de la Chambre des communes afin que les travaux soient reportés.

Ils en ont contre le fait que Parcs Canada conseille aux utilisateurs d’emprunter le pont Charlevoix pendant la durée des travaux. Or « les trottoirs y sont plus étroits que le standard », indique Mathieu Murphy-Perron, porte-parole de l’Association.

Il y a une surface métallique. L’été, ça va, mais l’hiver c’est glissant et difficile. Il n’y a pas de barrière de sécurité non plus qui sépare les piétons et les automobilistes.

Mathieu Murphy-Perron, Association pour la mobilité active du Canal-de-Lachine