Le film Superman célèbre ses 40 ans

C'est en 1977 que l'acteur Christopher Reeve décroche le rôle principal de Superman, production colossale réalisée par Richard Donner. L'actrice canadienne Margot Kidder, décédée cette année, obtient quant à elle le rôle de Lois Lane.

En 1980, 1983 et 1987 sortent Superman 2, Superman 3 et Superman 4, mettant toujours en vedette Christopher Reeve.

Reeve est devenu tétraplégique en 1995 après un accident de cheval. Il est mort en octobre 2004 d'une crise cardiaque à l'âge de 52 ans.

Le film Superman avait généré des recettes de 300 millions de dollars, ce qui était énorme à l'époque.

Christopher Reeve a partagé l'écran avec Margot Kidder en 1978. Photo : Reuters / Archives

Une série télévisée, Lois & Clark : The New Adventures of Superman, reprenant le personnage, a aussi été diffusée de 1993 et à 1997. Teri Hatcher et Dean Cain y tenaient respectivement les rôles de Lois Lane et Superman/Clark Kent.