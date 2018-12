Un recours collectif contre les appareils de loterie vidéo survit, à Terre-Neuve

La Cour d'appel de Terre-Neuve-et-Labrador valide un recours collectif qui tente de faire bannir les appareils de loterie vidéo (ALV) en faisant valoir que ces machines sont programmées pour créer une dépendance chez les joueurs et enfreignent ainsi le Code criminel.

D’après l’exposé de la demande déposée en cour en 2012, les ALV sont conçus pour tromper, pour créer une dépendance et sont dangereux lorsqu’on en fait une utilisation normale .

Ce recours déposé par les Terre-Neuviens Douglas Babstock et Fred Small a été certifié l’an dernier; la Cour d’appel a rejeté la semaine dernière une contestation de la Société des loteries de l’Atlantique, qui tentait de le faire annuler.

Les demandeurs comparent les ALV au bonneteau, un jeu assimilé à une arnaque dans lequel un bonneteur mélange très rapidement trois cartes retournées parmi lesquelles le joueur doit repérer celle qu’il a préalablement choisie.

Un état d'hypnose

Selon la déclaration de la poursuite, les tours de passe-passe utilisés lors de ce jeu ressemblent fort à la programmation des ALV, dont les sons et lumières créent une sorte d’état d’hypnose chez les joueurs et les empêche de prendre des décisions rationnelles à savoir s’ils doivent continuer de jouer ou non.

Il est clair à l’avance que vous allez perdre. Plus vous jouez, plus vous perdez! Kirk Baert, avocat des plaignants

La poursuite cite d’ailleurs une étude selon laquelle la probabilité du prix maximal de 500 $ accordé par un terminal de loterie vidéo, à Terre-Neuve, est de 1 sur 270 000. Ainsi, un joueur devrait dépenser 30 000 $ sur le long terme avant d’espérer gagner ce prix.

Simple question de hasard selon Loto Atlantique

La Société des loteries de l’Atlantique maintient que le hasard est l’unique facteur qui détermine les prix versés par les ALV. La société d’État ne précise pas si elle a l’intention de porter en appel devant la Cour suprême du Canada la décision du tribunal terre-neuvien.

Les allégations contenues dans l’énoncé des plaignants n’ont pas encore été mises à l’épreuve en cour.

Ceux-ci demandent une injonction pour faire interdire les ALV. Ils soutiennent que ces appareils ne respectent pas la définition de ce que constituent des jeux de hasard légaux, dans le Code criminel.

Ils demandent également une indemnisation équivalent aux revenus récoltés grâce à ces jeux par la Société des loteries de l’Atlantique, l’exploitant principal des ALV dans la région.

S’ils ont gain de cause, quelque 30 000 Terre-Neuviens et Labradoriens qui ont joué à des appareils de loterie vidéo d’avril 2006 à aujourd’hui pourraient recevoir une compensation. Une victoire des plaignants pourrait aussi mener à d’autres poursuites au pays.