Une nouvelle école pour les élèves de Mitchell-Montcalm réclamée

Actuellement, les élèves de première et de deuxième secondaire sont dans un pavillon qui est situé sur la rue Cambridge, dans le quartier Vieux-Nord. Les autres élèves vont au pavillon Montcalm qui est situé sur le boul. de Portland.

Le Mouvement musical Mitchell-Montcalm ( MMMMMouvement Musical Mitchell-Montcalm ), l'organisation qui chapeaute les activités de la vocation musique de l'école, fait circuler une pétition demandant au conseil des commissaires de la CSRS d'appuyer leur demande. Ils instigateurs soutiennent que la nouvelle école secondaire que projette de construire la Commission scolaire serait l'endroit idéal pour accueillir les deux pavillons.

Selon le porte-parole du MMMM, Jean-François Beaulieu, non seulement les deux pavillons sont trop petits, mais leurs infrastructures sont désuètes. « On est en débordement dans les deux pavillons ce qui crée un certain nombre de problèmes. On est à l'étroit dans les espaces communs, dans les différents locaux. On est obligé de freiner les admissions dans les différents programmes étant donné qu'on manque d'espace », donne-t-il en exemple.

Ainsi, le pavillon Mitchell accueille 548 élèves alors que sa capacité d'accueil est de 513. Du côté de Montcalm, on compte 100 élèves de plus que sa capacité d'accueil qui est fixé à 963 élèves.

1000 élèves de plus

Selon la CSRS, on prévoit que la population du secondaire grossira de 1000 élèves au cours des dix prochaines années. « Ça ne tient pas compte de l'immigration et de d'autres facteurs. On se dit qu'on est déjà à l'étroit alors ça ne serait pas un bon moment pour repenser le tout étant donné que les autres écoles ne sont pas aussi à l'étroit », se questionne M. Beaulieu.

Seulement dans le programme de musique, on compte plus de 300 élèves. « C'est un programme qui existe depuis 35 ans, qui a fait ses preuves, qui est solide. Mais là, on est obligé de faire les répétitions dans la cafétéria avec tous les irritants que ça implique. C'est difficile de travailler dans nos locaux de musique. »

Comme l'école ne possède pas de lieu de diffusion, des sommes importantes sont consacrées à la location de salles pour les concerts. « Ça freine le développement musical parce qu'on met des sommes sur ces choses-là plutôt que sur l'aide à nos élèves. »