Dilili à Paris : des femmes et un dessin animé pour faire le bien

Nous avons rencontré Michel Ocelot, réalisateur du ravissant et intelligent Dilili à Paris, fable féministe dans le Paris de la Belle Époque, à mettre devant tous les yeux.

L'auteur, graphiste et réalisateur Michel Ocelot Photo : Radio-Canada / Hamza Abouelouafaa



Changeant de continent et d’époque, le cinéaste d’animation nous transporte cette fois dans le Paris de 1900 pour suivre Dilili, une jeune héroïne qui malgré elle se trouve au cœur d’un terrible complot anti-femmes qu’elle parvient à dénouer grâce à un chauffeur de triporteur, la cantatrice Emma Calvé, la militante Louise Michel, la scientifique Marie Curie et l’actrice Sarah Bernhardt. « Toutes des femmes exemplaires », précise Michel Ocelot.

Exemplaires, oui, car le cinéaste ne s’en cache pas : Dilili à Paris a bel et bien été réalisé dans un but pédagogique. « Je veux que toutes les petites filles sachent qu’elles peuvent être, comme Louise Michel, Sarah Bernhardt et Marie Curie, ou comme cette amazone magnifique que je fais passer à un moment dans le décor. Petites filles, vous pouvez être des femmes superbes et faire du cheval! C’est important de le dire à toutes les petites filles du monde parce que beaucoup n’imaginent pas qu’elles peuvent être magnifiques », explique-t-il, l’œil animé par une vivacité contagieuse.

Mais pourquoi alors ce regard vers le début du siècle? Dans un éclat de rire, Michel Ocelot précise : « Mon langage, c’est celui des contes de fées. Il était une fois… Et on ne se méfie jamais des contes de fées! C’est beaucoup plus facile de faire passer le message. Si ça se passait aujourd’hui, on hausserait les épaules en disant "Oui, on sait…" Et puis, il faut être honnête, ce serait moins joli. »

Car Dilili à Paris, en plus de son charme et de la force de son message, est aussi une lettre d’amour à la Ville Lumière, dont le cinéaste a pris plusieurs photographies pour servir de décors sur lesquels sont animés en 3D ses personnages, tout en fluidité et en couleurs pimpantes. Le réel pour mieux aider la fable, en quelque sorte. « Je voulais vraiment que l’on comprenne que tous ces lieux et ces gens ont existé, et que la lutte pour une société meilleure ne soit pas une utopie. »

C’est peut-être le plus beau dans ce film à mettre devant tous les yeux, même ceux des plus grands : cette idée, fondamentale et pas si naïve qu’il n’y paraît, que l’avenir de la civilisation n’est pas aussi noir que certains moments nous le laissent penser et qu’il suffit parfois de peu pour en changer la trajectoire. Une pensée que Michel Ocelot confirme en concluant cette rencontre d’un mantra à offrir à tous pour les Fêtes : « N’hésitez pas à faire du bien, c’est contagieux! »

Dilili à Paris (Nouvelle fenêtre) , sort en salle le 21 décembre.