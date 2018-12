Jeff Bridges recevra le prix Cecil B. DeMille aux Golden Globes

L'acteur de 69 ans recevra le prix Cecil B. DeMille, qui récompense annuellement des artistes pour l'ensemble de leur carrière dans l'industrie cinématographique et pour leur engagement humanitaire.

La présidente de la HFPA, Meher Tatna, a déclaré que Jeff Bridges avait « marqué les cœurs et les esprits de publics du monde entier ».

Bridges est notamment reconnu pour ses rôles dans les films Crazy Heart, True Grit, Hell or High Water et The Big Lebowski.

Il avait remporté le Golden Globe et l'Oscar du meilleur acteur en 2010 pour Crazy Heart. Bridges a aussi été plusieurs fois en nomination aux Golden Globes, pour Starman, The Fisher King, Contender and Hell or High Water.

En 1983, Bridges a fondé End Hunger, une organisation à but non lucratif dévouée à l'amélioration de l'alimentation des enfants dans le monde.

Oprah Winfrey, Morgan Freeman, Meryl Streep, Jodie Foster, Barbra Streisand, Sidney Poitier et Lucille Ball font partie de ceux ayant déjà reçu le prix Cecil B. DeMille.

Les Golden Globes présenteront aussi un nouveau prix pour l'industrie télévisuelle qui portera le nom de l'actrice Carol Burnett. La première attribution de ce prix ira à Carol Burnett elle-même.