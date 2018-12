Comptoirs de vente de cannabis : le maire de Vancouver presse les contrevenants

Kennedy Stewart soutient que le jugement du tribunal est clair et que ces entreprises doivent fermer leurs portes ou obtenir les permis nécessaires pour poursuivre légalement leurs activités. Il n’avance pas de date précise à laquelle les comptoirs devront avoir effectué la transition et ne compte pas non plus envoyer les forces policières pour faire fermer ces commerces, mais il soutient que la Ville détient l’autorité légale pour faire cesser leurs activités.

« Nous espérons que les gens iront chercher les permis de vente légale », explique-t-il.

Le maire souligne que quatre comptoirs de vente de marijuana sont presque prêts à recevoir les approbations finales de la province et 10 autres commerces ont entamé les démarches en ce sens.

Des contrevenants de longue date

Les comptoirs de vente de marijuana se sont multipliés à Vancouver depuis quelques années, à un point tel que la Ville a adopté en 2016 un règlement lui permettant d’imposer des frais et d’établir des règles sur les endroits où ces entreprises avaient pignon sur rue.

Certains fournisseurs ont toutefois ignoré ce règlement et la Ville a demandé une injonction exigeant leur fermeture. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a répondu à cette injonction la semaine dernière en demandant à 28 commerces de cesser leurs activités.

Depuis la légalisation du cannabis le 17 octobre dernier, le gouvernement provincial a approuvé quelques comptoirs de vente dans la province, mais aucun à Vancouver. Pour être légaux, les points de vente de marijuana doivent posséder un permis de développement, un permis de vente provincial et un nouveau permis d’entreprise municipal.