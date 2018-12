Scandale du CUSM : Yanaï Elbaz écope de 39 mois de prison

Yanaï Elbaz avait plaidé coupable, le 26 novembre dernier, à des accusations de trafic d’influence, d’abus de confiance, de recyclage des produits de la criminalité et d’avoir caché ou converti des biens qu’il savait illégaux, soit d’avoir blanchi de l’argent.

La peine de 39 mois de prison qui lui a été imposée par le juge est conforme à la recommandation commune de la défense et de la Couronne lors de la représentation sur la peine.

Le juge Claude Leblanc a par ailleurs statué que Yanaï Elbaz ne sera pas obligé de verser d’argent au CUSM, qui lui réclamait un dédommagement de 934 millions de dollars.

Le CUSM tente également de mettre la main sur une somme de 6 millions de dollars qui repose dans un compte de banque en Suisse qui appartient à Yanaï Elbaz. Les poursuites en dédommagement contre Yanaï Elbaz devront être entendues au civil.

Dans son plaidoyer de culpabilité, Elbaz avait reconnu avoir reçu 10 millions de dollars, en échange d'informations qu'il a fournies à SNC-Lavalin pour lui permettre d'améliorer sa proposition en vue d’obtenir le contrat de construction du CUSM, estimé à 1,34 milliard de dollars à l’époque.

La plus importante fraude de l'histoire du pays

Selon rapport d’enquête de la Sûreté du Québec sur cette affaire, considérée comme « la plus grande fraude de corruption de l’histoire du Canada », l’ex-PDG de SNC-Lavalin, Pierre Duhaime, et celui qui était alors président de sa division construction, Riadh Ben Aïssa, ont versé en tout 22,5 millions de dollars en pots-de-vin à Arthur Porter et Yanaï Elbaz pour décrocher le contrat du nouvel hôpital universitaire anglophone, construit et géré en partenariat public-privé (PPP).

D’après la preuve amassée par la SQ, l’ancien directeur du CUSM, Arthur Porter, mort au Panama en 2015, et Yanaï Elbaz ont reçu ces sommes en 2010 par l’intermédiaire d’une société-écran des Bahamas, Sierra Assets Management.

Toujours selon le rapport de l’opération Lauréat, les fonds ont été transférés à deux autres sociétés-écrans, soit Pan Global Holdings, ouverte en 2009 par les frères Yanaï et Yohann Elbaz et Regent Hamilton Lumley Associates, propriété de l’épouse d’Arthur Porter, Pamela Porter.

Cette dernière a écopé d’une peine de 33 mois de prison en décembre 2014 après avoir plaidé coupable à des accusations de recyclage de produits de la criminalité.

Les accusations contre son mari, Arthur Porter, avaient quant à elle été abandonnées après sa mort, en juin 2015.

Quant à Yohann Elbaz, le frère de Yanaï, il a été acquitté le 26 novembre des accusations de complot, de recyclage des produits de la criminalité et d'usage de faux documents qui pesaient contre lui.

Quant à l’ex-haut dirigeant de SNC-Lavalin impliqué dans cette affaire, Riadh Ben Aïssa, il a plaidé coupable à une accusation réduite d'usage de faux documents et a été condamné, en juillet 2018, à 51 mois de prison.

L'ancien président-directeur général de SNC-Lavalin, Pierre Duhaime, attend quant à lui toujours la tenue de son procès.