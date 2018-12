Bilan de l'année 2018 dans le Grand Toronto

Francophonie, justice et faits divers, politique municipale, élections provinciales, arts... Retour sur les événements de l'année 2018 qui ont marqué la grande région de Toronto. Notre sélection n'est pas exhaustive.

Francophonie

L’AFO demande à ses membres et à tous les francophones de se mobiliser, en vue d’une grande campagne dont les détails restent à venir. Photo : marckeelanbishop.com

Le 15 novembre, Doug Ford élimine le projet de l'Université de l'Ontario français et le Commissariat aux services en français. Cette décision, motivée par les défis financiers de la province, déclenche une vague de protestation importante dans la province et à l'extérieur, notamment sur les réseaux sociaux.

Vingt-quatre heures après l'annonce des compressions, Caroline Mulroney, la ministre déléguée aux Affaires francophones, ne s'était toujours pas exprimée publiquement.

Caroline Mulroney, ministre des affaires francophones Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Par ailleurs, le commissaire aux services en français de l'Ontario François Boileau affirme ne pas comprendre les arguments avancés par le gouvernement pour expliquer la fusion du Commissariat aux services en français et avec le bureau de l'ombudsman.

Ces compressions poussent Mélanie Joly à demander une audience à Caroline Mulroney. Justin Trudeau réagi également de vive voix et se dit « extrêmement déçu » de la décision du gouvernement de l'Ontario.

Le premier ministre Justin Trudeau a convoqué les autres chefs de partis fédéraux ainsi que la ministre de la Francophonie, Mélanie Joly, à une rencontre au sommet pour parler des compressions touchant les francophones de l'Ontario. Photo : Radio-Canada

De son côté, la députée progressiste-conservatrice de Glengarry–Prescott–Russell, Amanda Simard, dénonce publiquement les décisions de son propre gouvernement moins d'une semaine après l'annonce des compressions. Huit plus tard, elle quitte le caucus conservateur et siégera dorénavant comme indépendante.

Amanda Simard siège désormais comme indépendante à Queen's Park. Photo : Radio-Canada

Des Franco-Ontariens de la grande région de Toronto manifestent le 1er décembre leur mécontentement avec des rassemblements, entre autres à Etobicoke, dans la circonscription de York-Simcoe, dans la région de York, à Hamilton ou Mississauga.

Plus d'une centaine de manifestants se sont rassemblés devant le bureau de circonscription de Caroline Mulroney à York-Simcoe. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Ratel

De nombreux médias canadiens et étrangers relatent cette journée de mobilisation et s'intéressent aux francophones vivant en Ontario.

Bruce McArthur

Bruce McArthur Photo : Facebook

Bruce McArthur, un jardiner paysagiste, est arrêté début janvier et fait face à deux chefs d'accusation de meurtre prémédité de deux hommes qui fréquentaient le quartier gai de Toronto. Ils avaient été signalés disparus depuis plusieurs mois.

Les victimes présumées de Bruce McArthur: Skandaraj Navaratnam, 40 ans, Andrew Kinsman, 49 ans, Selim Esen, 44 ans, Abdulbasir Faizi, 44 ans, Kirushna Kumar Kanagaratnam, 37 ans, Dean Lisowick, 47 ans, Soroush Mahmudi, 50 ans et Majeed Kayhan, 58 ans. Photo : CBC/Police de Toronto

Bruce McArthur est accusé d'un huitième meurtre en avril. Des fouilles sont entreprises dans plus de 100 propriétés pour lesquelles il travaillait en tant que jardinier. Les restes humains de ses huit victimes y sont retrouvés.

Le procès du présumé tueur en série doit débuter au plus tôt en septembre 2019, au plus tard en janvier 2020.

Elizabeth Wettlaufer

Le 1er juin, l'ex-infirmière Elizabeth Wettlaufer plaide coupable aux huit chefs d'accusation de meurtre prémédité contre elle, relativement à la mort de personnes âgées dont elle devait prendre soin dans des foyers de la région de Woodstock, à l'ouest de Toronto.

L'ex-infirmière Elizabeth Wettlaufer est escortée à l'extérieur du palais de justice à Woodstock, après avoir reçu sa peine. Photo : La Presse canadienne / Dave Chidley

Les meurtres ont eu lieu de 2007 à 2014. L'âge des victimes va de 75 à 96 ans.

Attaque au camion-bélier

Une femme se recueille lors de la veillée du mardi 24 avril 2018 sur la rue Yonge, le lendemain de l'attaque au camion bélier à Toronto. Photo : La Presse canadienne / Galit Rodan

Toronto, le 23 avril 2018, un camion-bélier happe des piétons dans la rue Yonge sur plus de 2 km et fait 10 morts, dont 8 femmes, et 14 blessés.

Des milliers de personnes assistent à l'hommage aux victimes de l'attaque au camion-bélier à Toronto. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Le suspect, Alek Minassian, est arrêté quelques minutes après les faits. Son procès est prévu en février 2020.

Fusillade dans le quartier Danforth

Une fusillade mortelle est survenue le 22 juillet 2018. Un tireur a ouvert le feu dans une avenue achalandée du quartier grec. Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

Le 22 juillet, Faisal Hussain, circulant sur les trottoirs de l'avenue Danforth, ouvre le feu au hasard en direction de restaurants et de bars. Ce dernier s'enlève la vie après un échange de tirs avec les policiers.

Au total, la fusillade fait 2 morts, une fillette de 10 ans et une jeune femme de 18 ans, ainsi que 13 blessés.

Photo : La Presse canadienne / Mark Blinch

Le lendemain matin de la fusillade, le maire de Toronto John Tory reconnaît que la ville a un problème d'armes à feu .

Le 14 novembre, Toronto égale le record de 89 homicides dans une année, qui remontait à 1991.

Une arme saisie par la police de Toronto. Photo : Radio-Canada/Pierre-Olivier Bertnatchez

Politique

Le 8 juin, le Parti progressiste-conservateur prend la place des libéraux qui étaient au pouvoir depuis 15 ans. Doug Ford est désigné le premier ministre de l'Ontario.

Doug Ford formera le prochain gouvernement de l'Ontario à la suite du départ de Kathleen Wynne. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

L'année électorale a été ponctuée par de nombreux rebondissements :

Les candidats dans la course à la chefferie du PCPO: Christine Elliott, Tanya Granic Allen, Doug Ford et Caroline Mulroney. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Aux élections municipales d'octobre, uniquement des maires et mairesses blancs ont été élus à la tête des conseils municipaux du Grand Toronto. Des résultats jugés peu représentatifs de la population de la région, dont 51 % des habitants sont issus des minorités visibles.

De haut en bas et de gauche à droite : Bonnie Crombie, mairesse de Mississauga, Dave Barrow maire de Richmond Hill, John Tory, maire de Toronto, Patrick Brown, maire de Brampton, Frank Scarpitti, maire de Markham, Maurizio Bevilacqua, maire de Vaughan, John Taylor, maire de Newmarket, Shaun Collier, maire d'Ajax, Dan Carter, maire d'Oshawa, Fred Eisenberger, maire de Hamilton, Rob Burton, maire d'Oakville et Dave Ryan, maire de Pickering Photo : Sources diverses

Réduction de la taille du conseil municipal de Toronto

Fin juillet, un projet de loi est déposé par le gouvernement Ford afin de réduire le nombre de conseillers de la Ville deToronto de 47 à 25. La raison évoquée est une réduction des coûts de 25 M$ sur quatre ans pour la Ville.

Le maire de Toronto John Tory (à g.) et le premier ministre Doug Ford (archives) Photo : La Presse canadienne / Tijana Martin

Le maire de Toronto John Tory demande à Doug Ford de ne pas réduire la taille du conseil municipal. Pour lui, un tel changement ne doit pas se faire sans l'avis des citoyens et juste avant le déclenchement de la campagne municipale.

À la suite d'un vote favorable devant le conseil municipal, la Ville dépose un recours devant les tribunaux. Début septembre, la Cour supérieure de l'Ontario lui donne raison, statuant que la loi était « anticonstitutionnelle ».

Le 19 septembre, la Cour d'appel de l'Ontario suspend le jugement à la demande du gouvernement de Doug Ford. Ce dernier avait menacé d'utiliser la disposition de dérogation de la Charte canadienne, mieux connue sous le nom de clause nonobstant, s'il n'avait pas gain de cause.

Mais, le sursis de la Cour d'appel de l'Ontario a fait en sorte que les élections municipales se sont tenues dans les 25 arrondissements au lieu des 47 prévus. L'appel du gouvernement Ford sera entendu en juin 2019 à ce sujet.

Le lundi 22 octobre, John Tory est réélu maire de Toronto avec 63,5 % des suffrages contre 23,6 % pour sa plus proche adversaire Jennifer Keesmaat.

John Tory célèbre sa réélection en compagne notamment de sa femme, Barbara Hackett. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

General Motors à Oshawa

Le fabricant automobile General Motors (GM) arrêtera à la fin de l'année 2019 la production de véhicules à son usine d'Oshawa dans le cadre de son plan de restructuration.

L'entrée du site de GM à Oshawa. Photo : La Presse canadienne / Eduardo Lima

Malgré cette mauvaise annonce pour l'emploi, la Chambre de commerce de la région estime que l'économie locale se remettra de ce coup dur, puisqu'elle s'est beaucoup diversifiée au cours des dernières années.

Arts

L'exposition Infinity Mirrors de l'artiste japonaise Yayoi Kusama attire plus de 165 000 personnes au Musée des beaux-arts de l'Ontario (AGO) à Toronto. Les visiteurs pouvaient interagir avec les oeuvres.

L'artiste japonaise Yayoi Kusama Photo : Reuters / Mike Segar

L'AGO décide d'acquérir une oeuvre de l'artiste de manière permanente. Il lance une campagne de sociofinancement pour amasser pas moins de 1,3 M$.

Des centaines de personnes font la file devant et autour du Musée des beaux-arts de l'Ontario pour visiter l'exposition « Yayoi Kusama : Infinty Mirrors » Photo : Radio-Canada / Isabelle Gobeil

TIFF

Les thèmes du féminisme et de l'engagement politique dominent le Festival international du film de Toronto.

Le PDG Piers Handling cède en partie sa place à la productrice Joana Vicente à la tête de TIIF à compter du 1er novembre.

Le premier long métrage en anglais de Xavier Dolan The Death and Life of John F. Donovan est présenté en première mondiale durant le festival.

The Death and Life of John F. Donovan de Xavier Dolan Photo : Avec l'aimable autorisation du TIFF

Avec un budget de plus de 35 millions de dollars et une distribution impressionnante, le film suscitait de fortes attentes. Pour de nombreux critiques, le résultat n'est pas à la hauteur.

Musique

Une exposition raconte la vie de Justin Bieber au musée Stratford Perth. De nombreux objets lui ayant appartenu y sont exposés.