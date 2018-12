Marathon de soutien envers des prisonnières d'opinion à Sherbrooke

Le but de l'activité est de transmettre des messages de solidarité à des prisonnières d'opinion. C'est notre campagne annuelle de cartes de voeux. Habituellement, on écrit à des gouvernements pour dénoncer des situations, pour leur demander des comptes sur des personnes emprisonnées. Pendant les réjouissances des Fêtes, pourquoi ne pas envoyer une carte à une personne qui aurait bien besoin de soutien », explique la porte-parole d'Amnistie internationale en Estrie, Mireille Elchacar.

Dix femmes en danger et dont les droits sont bafoués ont été choisies par l'organisme. Ça ne va pas bien pour les femmes dans le monde. On connaît bien le sort des femmes en Arabie saoudite en raison du cas de Raif Badawi. Il y aussi des problèmes dans d'autres pays dans le monde. Je pense une femme en Iran, Aneta Daemi, qui a été emprisonnée parce qu'elle a écrit des publications sur les réseaux sociaux contre la peine de mort. On sait que l'Iran a beaucoup recours à la peine de mort. Son procès a duré une quinzaine de minutes et elle dit avoir été victime de mauvais traitements en prison. On essaye de l'aider à se faire libérer , donne-t-elle en exemple.

La section estrienne d'Amnistie internationale a choisi de s'intéresser plus particulièrement au cas d'une conseillère municipale brésilienne, Marielle Franco, qui a été assassinée. Il y a un lien de solidarité à faire ici avec nos conseillers. C'était une militante du droit des femmes, des personnes LGBT et des femmes noires. Elle a été tuée froidement dans son véhicule en mars dernier. Dans ce cas, on demande d'envoyer des mots de soutien à sa famille.

Selon Mme Elchacar, le meurtre de cette conseillère n'a toujours pas été élucidé. Il n'a pas été puni. Il n'y a pas eu d'enquête en bonne et due forme pour retrouver les coupables. Ça donne un message de peur à sa communauté et en plus, elle n'a pas obtenu justice.

Il est possible d'aller signer des cartes de voeux à l'hôtel de ville de Sherbrooke de 13 à 22 h. Il est également possible de le faire en passant par le site internet d'Amnistie internationale.

Des marathons d'écriture de cartes de souhaits, chapeautés par Amnistie internationale, se tiennent dans 187 pays à travers le monde.