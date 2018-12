ExxonMobil invitée à réduire ses émissions de GES

Le projet, mené par le New York State Common Retirement Fund (NYSCRF) et les Church Commissioners of England (CCE), intervient après des initiatives similaires d'actionnaires dans d'autres grands groupes énergétiques, soucieux de sensibiliser ces derniers sur l'impact de leur activité sur le changement climatique.

Le communiqué publié dimanche par les CCE invite Exxon à présenter, pour la première fois, des objectifs à court, moyen et long termes visant à réduire les émissions de CO2 provenant à la fois de ses activités et de l'utilisation de ses produits.

« Nous voulons voir ExxonMobil développer une stratégie claire pour l'environnement à long terme, conformément avec les engagements internationaux pour la sauvegarde du climat », déclare Edward Mason, directeur des investissements responsables pour les CCE, cité dans le communiqué.

« Le monde s'oriente vers un avenir moins carboné et Exxon doit démontrer sa capacité à s'adapter, car il y a un risque pour sa rentabilité et la confiance des investisseurs », dit pour sa part Thomas DiNapoli, contrôleur et fiduciaire chez NYSCRF.

Exxon n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Royal Dutch Shell, sous la pression grandissante des investisseurs, a annoncé le mois dernier qu'il se fixerait à partir de 2020 des objectifs à court terme de réduction de ses émissions de CO2 et que la politique de rémunération de ses dirigeants serait liée à leur réalisation.