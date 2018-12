Plus d'agents de sécurité pour les logements sociaux à Toronto?

L'organisation doit présenter une demande, mardi, à la Commission de police pour faire passer son nombre d'agents de 160 à un maximum de 300.

Plus du tiers des fusillades mortelles survenues à Toronto cette année ont eu lieu sur des propriétés appartenant à la Société d'habitation, qui gère les logements sociaux de la ville.

Le directeur de la sécurité communautaire pour la TCH, Bill Anderson, ne sait pas ce qui explique la hausse de 10 % des fusillades cette année dans ses immeubles.

Il cite la plus grande concentration de personnes vulnérables habitant dans des logements sociaux, ce qui mène à la victimisation et à la criminalité .

De son côté, la résidente du quartier Regent Park et représentante de locataires Ilona Bata est tout à fait en faveur de l'embauche de plus d'agents de sécurité.

Ça peut dégénérer. Des gens entrent dans mon immeuble et y achètent de la drogue. Les revendeurs habitent dans notre édifice, mais c'est très difficile de s'en débarrasser. Ilona Bata, locataire à Regent Park

Bill Anderson, directeur de la sécurité communautaire à la Société d'habitation Photo : CBC/Rob Krbavac

À l'heure actuelle, la Société d'habitation a un peu moins de 120 agents en sécurité. Une vingtaine d'autres sont en formation, indique M. Anderson.

Il voudrait en embauche une soixantaine de plus l'an prochain.

On a besoin de ressources sur le terrain , dit-il. Chaque poste d'agent coûte environ 80 000 $.