L'importance de bien accueillir les nouveaux arrivants

Alors que son gouvernement s’apprête à réduire de 20 % le nombre d'immigrants admis dans la province, le député Jean Boulet a dit être impressionné par le travail du SANA.

Pour de nombreux nouveaux arrivants, le SANA fait toute la différence.

Arcel Kouete et sa famille célébraient dimanche leur 2e fête de Noël avec le SANA à Trois-Rivières.

L'an dernier, on était à peine arrivé, ça faisait à peu près un mois et demi, donc cette chaleur dans ce froid, ça avait été d'un grand réconfort , se souvient l’homme originaire du Cameroun.

Arcel Kouete croit que tous les nouveaux arrivants du Québec devraient être dirigés vers des organismes comme le SANA.

Alors que la Coalition avenir Québec (CAQ) compte réduire à 40 000 le nombre de nouveaux arrivants dans la province dès 2019, le député de Trois-Rivières et ministre responsable de la Mauricie, Jean Boulet, a reconnu l’importance du SANA.

Il croit que l’organisme trifluvien pourraient servir d'exemple, dans le contexte où le gouvernement souhaite accueillir moins d'immigrants, mais de mieux les intégrer. On devrait s'inspirer du SANA dans bien des régions au Québec pour s'assurer d'une saine intégration de nos nouveaux arrivants , a-t-il déclaré.

Jean Boulet affirme qu’il va parler du SANA à ses collègues au cabinet.

C’est sûr que si on a moins de personnes à accueillir, on pourra avoir plus de temps à leur dédier, mais on pense aussi aux gens qui sont en attente depuis des années et [pour qui immigrer au Québec pourrait] changer la vie, c'est malheureux.

Ivan Suaza, directeur général du SANA