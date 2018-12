Dimanche, plus de 100 observateurs d'oiseaux ont parcouru la région de la capitale nationale pour recenser le plus grand nombre d'oiseaux possible.

Cette chasse au trésor constitue le 100e recensement annuel des oiseaux de Noël dans la région d'Ottawa et de Gatineau, fruit de la collaboration du Club des naturalistes d’Ottawa et du Club des ornithologues de l’Outaouais.

Ce recensement de Noël a été lancé en 1919. Environ 2 000 décomptes ont également lieu partout en Amérique du Nord annuellement.

Les données compilées donnent un aperçu des populations d'oiseaux et des schémas de migration. Sur place, les ornithologues amateurs tentent de compter chaque oiseau dans un rayon de 12 kilomètres partant de la tour de la Paix.

Des jumelles, plus utiles qu'une arme à feu

L’événement a ses origines dans le Massachusetts, alors que les gens tiraient sur des oiseaux le jour de Noël.

Cela remplace la tradition originelle de la chasse à Noël , a déclaré le photographe Tony Beck. Maintenant, nous apprenons que les jumelles sont en réalité plus puissantes et plus précieuses qu'une arme à feu.

Tony Beck observe les oiseaux depuis plus de 35 ans. Il trouve encourageant que le phénomène prenne de l'ampleur.

C'est assez euphorique. C'est un lien avec la nature. Et c'est aussi une petite chasse au trésor ... et si [les oiseaux sont] rares et inhabituels, cela peut être assez excitant , a-t-il commenté.

Ce cardinal du Nord était l’un des oiseaux repérés lors du recensement annuel des oiseaux de Noël à Ottawa. Photo : Nina Stavlund/Always An Adventure

Des découvertes intéressantes et alarmantes

Rachelle Lapensée, qui a participé à l'événement, dit que le suivi permet d'obtenir de précieuses données pouvant aider la conservation des animaux.

Les chiffres nous donnent une meilleure idée de nos oiseaux d'hiver dans cette région , explique-t-elle.

Mme Lapensée a ajouté qu'elle avait remarqué des tendances à la fois intéressantes et alarmantes.

Surtout quand on voit des zones spécifiques où il y avait des populations massives [...] et que notre population ici est en baisse de manière significative , poursuit-elle.

Ce recensement est aussi une excellente occasion pour socialiser avec d’autres amateurs d’oiseaux.

Les données seront désormais compilées et soumises à la société Audubon.